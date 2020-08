Wenn der Nachwuchs einmal erkrankt, ist Eltern die bestmögliche medizinische Versorgung wichtig. Doch woran lässt sich eine gute stationäre Behandlung von Kindern und Jugendlichen erkennen? Das Gütesiegel „Ausgezeichnet. Für Kinder“ der Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland (GKinD) zeichnet die besten deutschen Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin sowie Kinderchirurgie aus und gibt Eltern und Angehörigen eine objektive Orientierungshilfe bei der Klinikwahl.



Auch die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Agaplesion Allgemeinen Krankenhaus Hagen hat sich der freiwilligen Überprüfung gestellt – mit Erfolg.

Zum wiederholten Male konnte Chefarzt Dr. Jan-Claudius Becker die Urkunde in Empfang nehmen.

Kinder und Jugendliche stellen besondere Ansprüche an eine medizinische Versorgung und benötigen daher ihre eigene Abteilung im Krankenhaus. „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, das darf man niemals vergessen“, betont Becker. Das Fachgebiet der Kinder- und Jugendmedizin beginnt mit der Geburt und endet mit der Vollendung des 18. Lebensjahres. „Das ist eine lange Zeitspanne, in der sich ein Mensch enorm entwickelt. Jede Entwicklungsphase stellt dabei ihre eigenen Ansprüche an eine medizinische Versorgung.“

Die speziellen Anforderungen, die junge Patienten an eine Klinik stellen, werden alle zwei Jahre durch die GKinD überprüft und ausgewertet. Für das Gütesiegel „Ausgezeichnet. Für Kinder“ hat auch die Hagener Klinik für Kinder- und Jugendmedizin ihre Leistungen und Behandlungsmöglichkeiten in vielen Bereichen nachweisen müssen. Um den GKinD-Standard einer multiprofessionellen und interdisziplinären Klinik zu erfüllen, sind eine kontinuierliche kinderärztliche Besetzung sowie die Versorgung durch Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und speziell qualifizierte Teams aus dem pädagogischen und medizinisch-therapeutischen Bereich vorzuweisen. Dabei muss die Fachklinik nicht nur eine gute Basisversorgung anbieten, sondern auch Netzwerke nachweisen, die eine gute Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit seltenen und schwerwiegenden Krankheitsbildern sicherstellen.

Darüber hinaus stellt die kinder- und familienorientierte Ausrichtung der Klinik eine wichtige Bedingung für die Zertifikatsvergabe dar. Hierzu zählen Besuchsregelungen und die kostenlose Mitaufnahme eines Elternteils bei Säuglingen und Kleinkindern. Dr. med. Jan-Claudius Becker, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am AKH, freut sich über die wiederholte Auszeichnung der Klinik und ist stolz auf die großartige Leistung seines Teams.