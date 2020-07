Für die Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums der beiden Schwerpunkte „Gestaltungstechnik“ und „Ingenieurwissenschaften“ lief Corona-bedingt in diesem Jahr auch am Cuno-Berufskolleg 2 vieles anders. Dennoch konnten die Abiturprüfungen letztendlich unter Mitwirkung aller Beteiligten ordnungsgemäß durchgeführt werden, so dass Ende Juni allen Abiturienten im Rahmen einer kleinen Feier ihre Abschlusszeugnisse im Foyer der Cuno-Berufskollegs überreicht werden konnten.



Folgenden Schüler kann herzlich zur Allgemeinen Hochschulreife gratuliert werden: Joshua Bekker, Larissa Dreßler, Silas Finger, Simon Grauer, Vanessa Haarmann, René Jankowski, Thorn Knoth, Mert Kurt, Hendrik Maus, Levin Müller, Mine Narin, Fiona Peltzer, Pascal Rudolph, Erna Saric, Florian Servidio, Nina Stauch, Bjarne Tiefenthal, Tom Walden, Swaantje Wienbrauck, Nils Ziegler und Freskim Kuci zur Fachhochulreife.