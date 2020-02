Wein verbindet Länder, Regionen und Menschen. Genau dieses Flair bietet die "Wine & Spirits"-Messe in Hagen. Sie findet vom 29. Februar bis 1. März in der Stadthalle statt. Guter Wein will entdeckt werden, er muss dabei nicht teuer sein. Nach diesem Motto bringen den Besuchern annähernd 60 Aussteller die komplexe Welt der Weine näher. Wein spricht alle Sinne an, bietet in Verbindung mit Speisen ansprechende Kombinationen, macht als Geschenk oder bei Proben und Tastings auch gerne mal sprachlos und präsentiert sich als Sprachrohr für alle, die über den Wein zusammenfinden. Die "Wine & Spirits" in Hagen lädt zum Philosophieren ein. Die Tageskarte beläuft sich auf 15 Euro pro Person. Zwei-Tagestickets liegen bei 25 Euro pro Person und das Feierabendticket gilt ab zwei Stunden vor Veranstaltungsende und ist für zehn Euro pro Person erhältlich. Karten gibt es unter www.eventim.de.