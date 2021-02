Auch dieses Jahr steht für das Albrecht-Dürer-Gymnasium ein möglichst guter und bruchloser Übergang der Schüler von der Grundschule zum Albrecht-Dürer-Gymnasium im Vordergrund. Im Hinblick auf die aktuellen Fallzahlen in Hagen ist das Gymnasium bestrebt, ihren Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Daher erfolgen Anmeldungen ausschließlich auf postalischem Wege.

Eltern können ihre Kinder in dem von der Stadt Hagen festgelegten Zeitraum von Montag, 17. bis Montag 2. Februar anmelden. Dazu wird ein Anmeldeschein der Stadt Hagen (Original), das ausgefüllte Anmeldeformular vom Albrecht-Dürer-Gymnasium, das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 inklusive Schulformempfehlung (Kopie) und die Geburtsurkunde (Kopie).

Falls es beim Ausdruck des Anmeldeformulars zu Schwierigkeiten kommen soll, schickt das Albrecht-Dürer-Gymnasium das Formular auch gerne per Post zu. Infos dazu gibt es telefonisch unter der Tel. 02331/81294 oder per Mail (info@ad-hagen.de). Wenn alles ausgefüllt ist, können die Unterlagen per Post in dem Anmeldezeitraum zum Gymnasium geschickt werden oder direkt in den Briefkasten am Haupteingang der Schule. Ist die Anmeldung an der Schule eingegangen sendet sie eine Bestätigung per E-Mail, damit die Eltern sicher sein können, dass Ihre Unterlagen eingetroffen sind. Die Reihenfolge der Anmeldungen hat keinen Einfluss auf die Aufnahme.

Auch wenn die Anmeldung dieses Jahr per Post erfolgt, ist es dem Gymnasium sehr wichtig, bei Nachfragen als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Ein individuelles Beratungsgespräch ist in den Fällen durch das Schulgesetz NRW vorgeschrieben, wenn das Kind keine volle Gymnasialempfehlung von der Grundschule erhalten hat. Betroffene können in diesem Fall das Formular Beratungsgespräch auf der Schulwebsite herunter laden. Nach diesem Beratungsgespräch digital, telefonisch oder in Ausnahmefällen auch in Präsenz zur Schulformempfehlung wird das Gymnasium den Betroffenen ein Protokoll zur Unterschrift zuschicken.

Folgende persönliche Kontaktmöglichkeiten sind vorbereitet: