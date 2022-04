Die Hagener Band SALVA & LNG - am 26. April. 2022 in der Warsteiner Music Hall Dortmund!

„Ruhrgebiet meets ITALY“ ein Projekt vom Hagener Salvatore Bucco, Bandleader der Band „SALVA & LNG". Ende April, genauer am 26.04.2022 um 20:00 Uhr, wird bei einer "italienischen Nacht" in der Warsteiner Music Hall in Dortmund die kulturelle Symbiose verstärkt.

Die „SALVA & LNG" Band ist seit über 25 Jahren deutschlandweit mit einer mitreißenden Italo-Show unterwegs und möchte kurz vor Beginn des Frühjahrs etwas vom Italien Feeling ins Ruhrgebiet bringen. Gewürzt mit der nötigen Portion Leidenschaft, Romantik, Charisma und einer italienischen Lebenslust.

In Kooperation mit der Warsteiner Music Hall wird diese auf höchstem musikalischen Nivau spielende Top-Band, die typische italienische Lebensfreude den Besuchern nahe bringen. Die Musiker möchten den Frühling 2022 mit einer positiven Note beginnen lassen und werden dafür Dienstag, den 26. April den Abend im Zeichen der italienischen Musik stellen.

Das zweieinhalb stündige Programmfeuerwek in der Dortmunder Warsteiner Music Hall wird das Publikum mitreißen.

Erfahrene Profimusiker und die Stimmenvielfalt bewirken bei der Band „SALVA & LNG" den Unterschied.

Ob Songtitel von Gianna Nannini - Eros Ramazzotti - Zucchero oder Adriano Celentano um nur einige Interpreten von Stars der italienischen Musik zu nennen. Die SALVA & LNG Band wird mit der Musik von diesen großen italienischen Musikkünstlern die Zuschauer einheizen oder mit einigen Titeln eine verträumte Rückschau bieten.

Italienische Musik auf Phönix West



Mit „der italienischen Nacht in NRW“ wird eine tolle musikalische Show in Verbindung mit den erfolgreichsten Italosongs der letzten vierzig Jahre dargeboten.

Künstlerische Unterstützung bekommt die 6-köpfige Band um SALVA an diesem Abend von einer namhaften Künstlerin:

Astrid Müller mit Ihrer Geige, die sofort für dieses Projekt ihre Bereitschaft zusagte.

Jeder der sich auf eine tolle „italienische Nacht" freut, sollte sich möglichst bald um Karten bemühen, da das Kartenkontingent schnell vergriffen sein wird.

Alle 20min. wird durch die neue moderne Lüftungsanlage der Warsteiner Music Hall, die Luft komplett ausgetauscht.



Ort: Warsteiner Music Hall (Dortmund, Phönix West Gelände)

Datum: Dienstag, 26. April 2022

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Eintrittskarten sind für 30€ zzgl. Gebühren erhältlich

Onlinebestellung über: https://live-dortmund.de/