Aufgrund eines Inzidenzwertes von über 200 in Hagen haben die leitenden Pfarrer der Stadt in Abstimmung mit Dechant Dieter J. Aufenanger beschlossen, am kommenden Wochenende (30./31. Januar) alle Präsenzgottesdienste in den katholischen Gemeinden auszusetzen.

Angesichts eines Inzidenzwertes über 200 gilt für alle Gemeinden die Anordnung des Erzbistums Paderborn, die verfügbare Platzzahl in den Kirchen um 30 Prozent zu reduzieren. Mit der Begrenzung der Teilnehmerzahl ist allerdings das Risiko verbunden, dass die verfügbaren Kapazitäten für Präsenzgottesdienste überschritten werden. Die aktuell geltende Coronaschutzverordnung schreibt in dieser Situation ein Anmeldeverfahren für die Gottesdienste vor. Dieses ist jedoch mit erheblichem Organisationsaufwand verbunden und in der Kürze der Zeit nicht zu gewährleisten.