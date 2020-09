Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

sehr geehrte Mitglieder unserer Genossenschaft,

liebe Kongressteilnehmer,

als Niederrhein Netzwerk – Ihre Genossenschaft der Heilberufe – laden wir Sie nun schon zum 4. Mal zu unserem NRNW Update Kongress nach Neuss ein.

Im Januar 2020 war das Glück auf unserer Seite, so dass wir Corona einen Schritt voraus waren. Die anschließende Zeit war für uns alle von CoV-2 dominiert, so dass auch unser Netzwerk neue digitale Wege gegangen ist.

Dennoch sind es gerade der persönliche Austausch, das kollegiale Gespräch und das freundschaftliche Miteinander bei unserem Kongress, was uns in unserer täglichen Arbeit voran bringt und das wir auch 2021 weiter pflegen wollen. Gesundheitsminister Jens Spahn hat nicht umsonst erneut die Schirmherrschaft für unseren NRNW Update Kongress 2021 übernommen, sondern es ist auch Teil der Wertschätzung gegenüber unserem Netzwerk in unserer Arbeit in der täglichen Patientenversorgung gerade in kritischen Zeiten.

Der NRNW Medizin Update Kongress ist eine der zentralen Plattformen des Austauschs der verantwortlichen aus den Unternehmen der Gesundheitswirtschaft in Deutschland. Dieser Fortbildungskongress umfasst Gesundheitsdienstleister, Serviceanbieter, Finanzdienstleister und Fachberater, Einrichtungen der Forschung und Lehre sowie der Krankenkassen und Versicherungen.

Wichtigster Punkt dabei ist für uns die Kooperation aller “Player im Gesundheitswesen”.

Wir würden uns freuen, bekannte und neue Gesichter zu entdecken und das an Begegnungen nachzuholen, das wir uns 2020 vorenthalten mussten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.