Was sich bereits im Laufe der vergangenen Monate angekündigt hatte, ist jetzt mit Zahlen belegt: Das Paketzentrum der Deutsche Post DHL Group in Hagen hat eine Schallmauer durchbrochen. Im Kalenderjahr 2020 bearbeiteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Buschmühlenstraße mehr als 100 Millionen Paketsendungen. Im Vorjahr waren es noch rund 90 Millionen. Manfred Dirkmann, Leiter des Paketzentrums, und Werner Kunert, Senior Sachbearbeiter, sind mehr als zufrieden mit der Leistung des Teams.

„Die Corona-Pandemie und die besonders hohen Sendungsmengen haben wir alle gemeinsam sehr gut bewältigt“, sagt Dirkmann. „Wir waren an den meisten Tagen im Dezember immer unter den sechs DHL-Paketzentren bundesweit mit den höchsten Mengen an bearbeiteten Paketen im Eingang und Abgang“, sagt Sachbearbeiter Kunert. Am 16. Dezember konnten insgesamt 571.017 ein- und abgehende Pakete bearbeitet werden. „Das war der Tag mit dem höchsten Paketaufkommen in Hagen für das Jahr 2020 und auch seit Bestehen des Paketzentrums.“

Das Jahr 2021 begann im Betrieb der DHL ebenfalls erwartungsgemäß mit hohen Paketmengen. So lieferten unsere Kunden gleich in der ersten Woche des neuen Jahres am Spitzentag schon wieder überdurchschnittlich viele Sendungen ein. Das weiterhin sehr hohe Mengenniveau könnte voraussichtlich in den kommenden Wochen des Lockdowns anhalten.