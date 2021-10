„Schönheitsideal: Waschbrettbauch?“ ist das Thema von Dr. Katharina Pilgrim in der Bürgeruni am Dienstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr. Die Gesundheitsökonomin von der Universität Witten/Herdecke untersucht in ihrem Vortrag, wie Influencerinnen und Influencer in sozialen Medien Kinder und Jugendliche beeinflussen. Die Veranstaltung im Haus Witten, Ruhrstraße 86, kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro an der Abendkasse.

Soziale Medien sind aus dem Leben der Kinder nicht mehr wegzudenken. Fast jeder besitzt ein Smartphone und ist im Durchschnitt drei Stunden am Tag in sozialen Netzwerken wie Instagram oder TikTok unterwegs. In manchen Fällen entwickelt sich diese Medien fast zu einer eigenen Lebenswelt. In dieser suchen Minderjährige oft gezielt nach Inspiration, Informationen und Empfehlungen und treffen auf Accounts mit großer Reichweite. Darin geht es rund um die Uhr um Themen wie Schminktipps, empfehlenswerte Serien und angesagte Locations.

„Neben diesen scheinbar oberflächlichen Trendthemen werden aber auch die Bereiche Ernährung und Bewegung in einem vermeintlich gesundheitsfördernden Kontext thematisiert. Eltern stehen oft vor einer Blackbox und wissen nur vereinzelt, welche Vergleichsmaßstäbe unsere Kinder heranziehen, wenn es um ihren Körper und ihre Gesundheit geht“, sagt Dr. Katharina Pilgrim. „Und ganz wesentlich geht es mir darum, was das mit unseren Kindern macht, die täglich mit 2000 bis 5000 dieser Bilder konfrontiert werden.“

Zu all diesen und weiteren Fragen wird Dr. Pilgrim im Rahmen der Bürgeruni Informationen liefern und ins Gespräch mit Interessierten gehen, welche Maßnahmen wohlmöglich auch von Seiten der Eltern ergriffen werden können, um ihr Kind in einer gesunden Entwicklung, körperlich sowie mental zu unterstützen.

Weitere Informationen unter Tel. 02302/926-475, oder katharina.pilgrim@uni-wh.de.