In Hagen gibt es 6.479 bestätigte Corona-Fälle (Stand Mittwoch, 27. Januar), von diesen sind aktuell 608 infiziert, 5.712 gelten als genesen. Gegenüber dem Vortag hat sich die Anzahl der Geheilten um 43 erhöht. Da 97 Neuinfizierte hinzugekommen sind ist die Zahl der aktuellen Fälle um 54 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt in Hagen bei 201,9 (Vortag: 192,4). Damit ist die kritische Obergrenze erreicht. Der Krisenstab der Stadt Hagen wird sich nun zusammensetzen und über weitere Maßnahmen beraten müssen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in NRW nach Angaben des RKI bei 97,2 und ist damit erneut gesunken (Vortag: 102,4).