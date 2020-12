Weiterbildung geht auch in Zeiten von Corona; Das beweist das neue Halbjahresprogramm der VHS Hagen mit einem vielfältigen Kursangebot für den Zeitraum von Januar bis Juli 2021. Da hat man eher die Qual der Wahl, ob man lieber einen Naturgarten anlegen möchte, die tschechische Sprache in einem Online-Kurs erlernen oder im Rahmen des 275-jährigen Stadtjubiläums der Frage nachgehen möchte, welche baulichen Zeugen aus dem 18. Jahrhundert heute noch existieren.

Durch Corona kann es weiterhin zu kurzfristigen Änderungen und Einschränkungen in der Durchführung einzelner Kurse kommen, aber die VHS ist gut gerüstet: Zusätzliche Online-Kurse und Web-Vorträge zu verschiedensten Themen sind neu im Angebot, YouTube-Videos wurden produziert und die Dozenten können über neue Online-Plattformen und mit neuer Technik arbeiten und blitzschnell reagieren.

Mit 24 Web-Vorträgen zu ganz unterschiedlichen Themen bietet die VHS garantiert coronafreie Kurse an: Neben einigen Vorträgen zur Geschichte und zum Bereich Politik und Gesellschaft gibt es auch Angebote aus den Bereichen Kunst und Kultur sowie Gesundheit. Da findet bestimmt jeder einen spannenden Vortrag und das Beste ist, man kann ganz bequem vom heimischen Sofa an den Vorträgen teilnehmen.

Das Programmangebot der Volkshochschule Hagen orientiert sich auch in der zweiten Hälfte des Studienjahres weiter an Themen der nachhaltigen Entwicklung, präsentiert aber auch viele Beiträge zum Stadtjubiläum 275 Jahre Stadt Hagen.

So bietet der Studienbereich Politik und Gesellschaft wieder viele Rundgänge zu unterschiedlichen stadtgeschichtlichen Themen an. Ein besonderes Angebot richtet sich dabei an Schulklassen, denen die VHS zum Jubiläumsjahr Rundgänge zur Geschichte der Stadt durch die Innenstadt vorschlägt. Im Rahmen der Reihe Hagen örtlich in der Stadtbibliothek verweist Jens Bergmann vom Hagener Heimatbund auf wichtige Station in der Geschichte unserer Stadt. Stadtheimatpfleger Michael Eckhoff betrachtet in einem Kurs die Entstehung und Entwicklung der Grafschaft Mark und in einem anderen Kurs blickt er auf die aufstrebende Stadt Hagen im 18. Jahrhundert.

Der Studienbereich bietet außerdem spannende Kurse zum Thema Ahnenforschung an. Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus entstanden drei Kooperationsangebote: zusammen mit dem Kommunalen Integrationszentrum findet ein interreligiöser Spaziergang statt, Schülerinnen und Schüler des Rahel-Varnhagen-Kollegs bieten einen Rundgang zur Geschichte der Juden in Hohenlimburg an und in Kooperation mit der FernUniversität in Hagen wird ein Stadtrundgang zu den kolonialen Spuren in der Innenstadt stattfinden. Und noch ein Highlight aus diesem Bereich stellt sicher die Beteiligung der VHS an einer Konzertreihe mit jiddischen Liedern und Klezmer Musik zum "Deutsch-Jüdischen Jahr" 2021 dar. Die VHS präsentiert dabei zwei Konzerttermine: Im Februar spielen Valeriya Shishkova & Di Vanderer sowohl traditionelle jiddische Lieder und Klezmer als auch zeitgenössische Kompositionen nach Texten klassischer und moderner jiddischer Autoren in der Max-Reger-Musikschule. Und im Mai findet ein Konzert mit jüdischen Liedern des Trios Liora in der Villa Post statt.

Der Studienbereich Kunst und Kultur bietet im kommenden Semester rund 50 kreative Kurse unterschiedlicher Themen an. Die beliebten KunstTouren führen zu spannenden Orten und Ausstellungen. So geht es im Februar ins Duisburger Lehmbruck-Museum in die Ausstellung der Skulpturen Stephan Balkenhols. Im Juni führt die KunstTour nach Köln, wo das Wallraff-Richartz-Museum die Ausstellung "Bon Voyage, Signac!" zeigt. Alle Touren sind verbunden mit dem Besuch eines weiteren Highlights vor Ort. Start und Zielpunkt sind jeweils der Hagener Hauptbahnhof.

Mal- und Zeichenkurse, kunsthandwerkliche Angebote wie die Keramikwerkstatt oder das Silberschmieden, Tanzangebote von Flamenco bis zur tänzerischen Bewegung für ältere Menschen sowie eine Schreibwerkstatt sind Angebote des Sommersemesters.

Gesundheit und Prävention sind weiterhin aktuelle Top-Themen. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Stärkung der Gesundheitskompetenz. Die etwas mehr als 70 Kurse bieten Entspannung und Bewegung durch Pilates, Qi Gong, Tai Chi und Yoga. Ein besonderes Angebot ist der Bildungsurlaub im Bergkloster Bestwig, in dem sich die Teilnehmer eine Woche auf Yoga und Stressbewältigung in meditativer Umgebung konzentrieren können.

Outdoor-Angebote



Viele Outdoor-Angebote wie Kräuterwanderungen, Waldbaden und Energiespaziergänge sind besonders zurzeit gute Alternativen zu geschlossenen Räumen. Einige Kurse des Gesundheitsbereiches können im Falle eines Präsenzausfalls direkt auf die Digitalvariante umgestellt werden.

Auch die genussreiche Ernährung steht wieder auf dem Programm. Von hippen Backtrends über gesunde Ernährungsformen bis zur ayurvedischen Ernährung reicht das abwechslungsreiche Angebot. Die "Hippen Backtrends" können im Bedarfsfall auch online angeboten werden - dabei wird die gehaltvolle Sachertorte allerdings nicht kalorienärmer.

Einige besondere Angebote gibt es im Bereich der Beruflichen Bildung: Ab Frühjahr wird in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Jugend uns Soziales erneut die Ausbildung zur Kindertagespflegeperson angeboten. Außerdem findet im April 2021 ein Bildungsurlaub zu Gewaltfreier Kommunikation statt. Und in einem Zertifikatslehrgang kann man den Abschluss "Geprüfte Fachkraft Finanzbuchhaltung" erwerben.

Der Bereich EDV und Digitales hält der aktuellen Entwicklung entsprechend eine breite Palette von Angeboten vor, um Orientierung und Zugang zur digitalen Welt zu ermöglichen. Eine Fülle an Online-Kursen zu verschiedenen Themen des Studienbereiches, die bereits im letzten Semester installiert wurden, fand großen Zuspruch und konnte um viele weitere neue Angebote aufgestockt werden. Rund 40 Online-Kurse sind inzwischen im Programm.

Neben verschiedenen Kursformaten der EDV-Grundbildung im Präsenzbetrieb, ist ein Angebot besonders zu erwähnen: KOCK, der Kinder-Oma/ Opa- Computer-Kurs, in dem Enkel und Großeltern generationsübergreifend ihre ersten Schritte in der digitalen Welt üben können. Einen wesentlichen Schwerpunkt der Präsenzkurse bilden Tagesangebote oder Wochenseminare sowie ein Bildungsurlaub zum Thema "Social Media" für verschiedene Zielgruppen. Nachfrageorientiert sind natürlich auch wieder MacBook-Kurse im Programm.

Auch zu den Themen Fotografie und Film, Technik, Natur und Umwelt wird im nächsten Semester viel geboten: Die Fotokursdozenten Elke Fischer und Dieter Faßdorf sind im Frühjahr 2021 wieder mit ihren Kameras unterwegs - es geht in den Botanischen Garten der Ruhr-Universität Bochum, wo verschiedene Landschaftsformen der Erde nachgebildet sind. Auf einer weiteren Fotoexkursion stehen Wasservögel im Fokus der Fotografie.

Ein Highlight aus dem Bereich Natur und Umwelt ist die Vortragsreihe "Naturschutz im Garten", in der der lebendige Naturgarten, die Tierwelt im Naturgarten und das Insektensterben thematisiert werden.

Fremdsprachen



Das Angebot der Fremdsprachen konnte um die Sprache "Koreanisch" für Anfänger erweitert werden. Dies stellt eine gelungene Ergänzung zu den beiden anderen asiatischen Sprachen, Chinesisch und Japanisch, dar. Diese sind bereits seit längerer Zeit im Programm.

Außerdem sind noch zwei Online-Sprachkurse neu im Bereich der Fremdsprachen: "Tschechisch", ein Kurs zum Kennenlernen der tschechischen Sprache, wird ab Januar 2021 in digitaler Variante angeboten. Der zweite Online-Kurs ist "Schwedisch für den Urlaub", ab April 2021. Die Verständigung in einer typischen Situation während eines Schwedenurlaubes sollte nach diesem Kurs kein Problem mehr sein.

Die anderen beliebten Sprachen sowie die Prüfungsmöglichkeiten für das Cambridge-Certificate sind ebenfalls weiter im Angebot.

Im Fokus der Nachhaltigkeit stehen ohne Frage weiterhin die BAMF-geförderten Integrationskurse und Berufssprachkurse der VHS. So tragen die erlernten Fertigkeiten im modernen Deutschunterricht zu erheblich besseren Voraussetzungen der individuellen Perspektiven und beruflichen Chancen bei. Die berufsbezogene Sprachförderung und die entsprechenden Angebote hierzu werden weiter fortgesetzt. Auch in diesem Bereich können viele Kurs-Angebote durch Online-Tutorien auf dem VHS-Lernportal flankiert werden.

Der Studienbereich Grundbildung und Schulabschlüsse bietet wieder zwei Lehrgänge zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses und einen zweijährigen Kombilehrgang zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses an, in dem im ersten Jahr der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und bei guten Leistungen in einem weiteren Jahr der Mittlere Schulabschluss erworben werden kann.

Im Bereich der Grundbildung bietet die VHS Hagen wieder ein vielfältiges Angebot an Kursen zum Erlernen sprachlicher Grundkenntnisse auf den verschiedensten Niveaustufen, das ergänzt wird durch Kurse zum Erlernen der Gebärdensprache. Im Frühjahr 2021 bereiten wieder spezielle Kurse auf die Zentralen Abschlussprüfungen für die Sekundarstufe I und die Abiturprüfungen in den Fächern Mathematik und Deutsch vor.

Im Musikprogramm der VHS gibt es neben der Neuauflage einiger Dauerbrenner ebenfalls zwei besondere Highlights: In der neuen Veranstaltungsreihe "Das Schaffen der großen Komponisten" werden das Leben und Werk der beiden großen Komponisten des 18. - 20. Jahrhunderts, Johann Sebastian Bach und Franz Liszt, präsentiert. Referent und Solist ist der Gastdozent Dr. Roman Salyutov, ein junger Konzertpianist, Dirigent und Musikwissenschaftler aus Bergisch Gladbach bei Köln. Die Kombination eines musikgeschichtlichen Vortrags mit einer lebendigen Klavierpräsentation lässt beide Abende ganz sicher zu einem umfangreichen Musikerlebnis werden.

Alle Veranstaltungen der VHS finden unter den vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln statt. Leider kann das ursprünglich für Freitag, 8. Januar, geplante (W)Intermezzo mit kostenfreien Schnupperangeboten der VHS aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht stattfinden.

Das neue Halbjahresprogramm liegt in allen städtischen Einrichtungen und an vielen anderen Orten der Stadt aus. Es lässt sich aber auch online einsehen und steht zum Download bereit auf www.vhs-hagen.de.