In diesem Jahr ist alles anders: kein Basketball in den Vereinen, kein Sparkassen-Cup der U12er wie sonst in jedem Jahr traditionell am 3. Oktober, kein Treffen mit den Vereinsvertretern. Trotzdem hält die Sparkasse HagenHerdecke an der kontinuierlichen Jugendbasketballförderung mit sieben beteiligten Vereinen fest. Die Unterstützung wird benötigt mehr denn je.



Deswegen gab es in der letzten Woche die symbolische Übergabe der Förderung für die Saison 2020/2021 in Höhe von 38.000 Euro durch unser stellvertretendes Vorstandsmitglied Frank Mohrherr (im Bild vorne) an Michael Jäger von der Basketballabteilung des TSV Vorhalle. Die hätte

in diesem Jahr traditionell am 3. Oktober eigentlich den Sparkassen-Cup in der Karl-Adam-Halle ausgerichtet, der Corona-bedingt wie vieles andere nicht stattfinden konnte. Aber die Vereine, neben dem TSV Vorhalle BB Boele-Kabel, BG DEK Fichte Hagen, SV Fortuna Hagen, TSV Hagen 1860

und TV Hohenlimburg, freuen sich über die Förderung und blicken nach vorne. Im nächsten Jahr geht es bestimmt weiter - hoffen wir alle.