Video vom heutigen Training des BVB aus Brackel mit anschließender Pressekonferenz.

Gute Stimmung herrschte heute auf dem Trainingsgelände des BVB in Brackel. Nach zwei deutlichen Siegen zum Rückrundenstart, erwartet die Borussia den 1. FC Union Berlin am Samstag im Signal Iduna Park. Sollte agressives Zweikampf- und gutes Abwehrverhalten sowie ein sicheres Passspiel bis zum letzten Zuspiel gegeben sein, müssten drei wichtige Punkte gegen den Aufsteiger in Dortmund bleiben.

Schließlich haben die Spieler die Scharte der 3:1 Niederlage vom Hinspiel bei den -Eisernen- in Berlin, vergessen zu machen.

Ob Erling Haaland von Spielbeginn an auflaufen wird, wird sich zeigen. Trainer Fuchs Favre wird sich sicherlich eine entsprechende Taktik einfallen lassen. Die Spieler müssen es dann aber auch auf dem Platz umsetzen.

Nach den letzten zwei Erfolgen ist es durchaus möglich, dass der Coach Haaland wieder erst in der zweiten Halbzeit aufs Feld schickt. Sollte er zum Einsatz kommen, muss die Mannschaft versuchen, dass möglichst Erling Haaland in Tornähe den Ball bekommt. Tore erzielen kann er dann alleine wie sein Traum- Einstand zeigt. Das Stürmerproblem beim BVB dürfte mit Haaland endlich gelöst sein.

Laut dem Norweger hat er noch: "store mål med BVB" (große Ziele mit dem BVB)