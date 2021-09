Bei der ebenso vermeidbaren wie verdienten 27:34 Niederlage im Auftaktmatch am Samstag, 4. September, gegen den GSV Eintracht Baunatal bekommt Handball-Drittligist TuS Volmetal nie richtig Zugriff auf das Spiel. Am Ende scheitern die „Taler“ vor allem an den eigenen Fehlern.

Bereits in der Anfangsphase präsentierte sich die dezimiert angetretene Heimmannschaft in vielen Situationen konzentrierter als der Gast aus dem Hagener Süden. „Wir sind der Musik von Anfang an hinterher gelaufen. Immerhin haben wir die Partie in der ersten Halbzeit trotz einiger Fehlpässe und ungenauen Abschlüssen offen gestalten können“, so Trainer Marc Rode. Nach dem 5:8, Fehlstart in der 10. Minute, folgte die stärkste Phase der Volmetaler. In eigener Überzahl drehte der Gast auf und warf sich bis zur 20. Minute mit 12:11 in Führung.

Doch die Dominanz währte nicht lange. Mehrere vermeidbare Fehler im eigenen Angriffsspiel nutzten die Nordhessen eiskalt aus. Bis zur Halbzeit legten die nervenstarken Baunataler Tor um Tor nach. Mit 14:17 aus Volmetaler Sicht ging es in die Kabine.







Zweite Halbzeit



Nach Wiederanpfiff liefen die Gäste diesem Drei-Tore-Rückstand bis zur 40. Spielminute hinterher. „In den letzten 20 Minuten haben wir das Spiel dann leider komplett aus der Hand gegeben.

Ich hätte mir gewünscht, dass wir zumindest bis kurz vor Schluss auf Tuchfühlung bleiben“, so Trainer Marc Rode weiter. Doch statt einer Aufholjagd seiner Sieben sah der Coach einen Gastgeber, der sich dank nun häufender Unkonzentriertheiten im Volmetaler Spiel immer weiter absetzen konnte.

Weil es in der Folge kein nennenswertes Aufbäumen des TuS Volmetal mehr gab, blieb die 7-Tore-Differenz bis zum Schlusspfiff bestehen. „Natürlich ist das Ergebnis für uns sehr enttäuschend. Wir haben uns mehr erhofft und können mit dieser Leistung nicht zufrieden sein. Kein Spieler hat heute Bestleistung gezeigt. Im Heimspiel am kommenden Samstag gegen Opladen zählt es, da können wir diese Niederlage wieder gut machen“, meint Trainer Marc Rode abschließend.