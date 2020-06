Der SV Hohenlimburg bietet in den Ferien durchgehend einen kostenlosen Fußball-Spaß für Mädchen an. Eingeladen sind alle Mädchen von 6 bis 17 Jahren. Mädchen spielen mit anderen Mädchen auf Kunstrasen und Rasen im Kirchenbergstadion, Berliner Allee in Hagen-Hohenlimburg Fußball. Jungen nehmen nicht teil. Das Fußballspielen kann einfach ausprobiert, neue Mitspielerinnen kennengelernt oder gar das eigene Fußballtalent gezeigt werden. Alle Trainer und Betreuerinnen sind hoch motiviert, vielen neuen Mädchen den Spaß am Fußball mit coolen Tricks und Spielformen zu zeigen. Eine Teilnahme am Ferien-Fußballspaß für Mädchen ist sowohl an einzelnen Tagen als auch wochenweise möglich. Auch Getränke und Obst werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine Anmeldung ist vorab nicht erforderlich, wäre aber sehr hilfreich für die Planungen. An den Veranstaltungstagen wird eine Teilnehmerliste geführt. Das Ferien-Programm für Mädchen findet altersgerecht statt:

6 bis 9 Jahre: Montags und Donnerstag 16:00 Uhr - 18:00 Uhr, Kunstrasenplatz Kirchenbergstadion

10 bis 14 Jahre: Dienstag und Donnerstag 17:00 Uhr - 18:30 Uhr Kunstrasen / Rasenplatz Kirchenbergstadion

15 bis 17 Jahre: Dienstag und Donnerstag 17:30 Uhr – 19:00 Uhr Rasenplatz Kirchenbergstadion

Für weitere Informationen zum Mädchen-Fußball steht Thomas Gebauer telefonisch zur Verfügung unter 0172 / 27 41 607, zudem gibt es Online-Informationen unter www.zehnermädchen.de.