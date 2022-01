Auch der ehemalige deutsche Basketball Nationalspieler, Deutscher Meister und Pokalsieger Bernd Kruel aus Hagen, sendet ein Grußwort zur anstehenden DM im Hallenfaustball der Männer am 12.+13. März in der Hagener Krollmann-Arena, an Faustball- und Sportinteressierte.

Bernd Kruel ist einer der erfolgreichsten Hagener Basketball Spieler.

Seit April 2017 ist er bei Phoenix Hagen für die Bereiche, Sponsoring und Marketing zuständig.

Grußwort: Bernd Kruel (Nationalspieler, Deutscher Basketballmeister + Pokalsieger; Phoenix Hagen)

Promo-Video "Deutsche Hallenfaustball Meisterschaft 2022" in Hagen

Ablauf:

Sa. 12.03.2022

11:00 Uhr Eröffnung und Beginn Vorrundenspiele (bis ca. 19:00 Uhr)

20:00 Uhr DM-Party

So. 13.03.2022

10:00 Uhr Halbfinals

13:00 Uhr Spiel um Platz 3

14:30 Uhr Finale / anschließend Siegerehrung

Karten im Vorverkauf unter:

Deutsche Hallenfaustball Meisterschaft 2022, Krollmann-Arena Hagen