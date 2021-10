TSV Hagen 1860 – BBZ Opladen 60:51

TSV Hagen 1860 – BG Bonn 79:70

Zur alljährlichen Saisonvorbereitungen luden die Damen des TSV wieder zum Turnier nach Hagen ein. Neben dem BBZ Opladen, kam die BG Bonn Meckenheim in die Sporthalle Altenhagen. Das vierte Team die BG Duisburg West hatte abgesagt. So lieferten sich alle drei Regionalligsten ein erstes Abtatsten vor Saisonbeginn.

Der TSV, der auf Nina Schnietz und Kathrin Schlatt verzichten musste, war trotzdem mit 12 Spielerinnen aktiv, die sich vor allem defensiv in beiden Spielen mächtig ins Zeug legten. Vorallem gegen Opladen zeite man zeitweise eine starke Verteidigung, die den Leverkusenerinnen das Leben mehrfach schwer machte. Schwer machte man es sich auch oft selbst, indem man viele freie Chancen oft ungenutzt liegen ließ und so ein höheres Ergebnis gegen einen guten Gegner verhinderte. 60:51 aus Hagener Sicht hieß es am Ende.

Gegen das Team aus Bonn verschlief man nicht nur die Offense – auch die Verteidigung war im ersten Viertel kaum existent, sodass man sich mit 17 Punkten Rückstand zu Beginn des 2. Viertels sah. Erst dann begann man über die Zeit, vernünftig Basketball zuspielen, verteidigte und bewegte zeitweise den Ball so, dass freie Würfe und Korbleger ihr Ziel fanden. Auch hier verließ man mit einem 79:70 die Halle und konnte damit beide Spiele gegen Ligakonkurrentinnen gewinnen. Im lezten Spiel siegte Opladen gegen Bonn mit 60:49.

„Wir haben heute viel ausprobiert, verschieden Formationen aufs Feld geschickt und wollten von jeder Spielerin vernünftigen Einsatz auf beiden Seiten des Feldes sehen. Einiges Positives nehmen wir mit – können zeitweise aber auch überhaupt nicht zufrieden sein – für den jetzigen Stand der Vorbereitung sind wir im Soll, wollen aber bereit sein wenn es am 30.10. in Recklinghausen um die Punkte geht“, so die Coaches.

Für den TSV spielten:

Helena Birtner (4 ggn Opladen/3 ggn Bonn); Zoe Perlick (7/15); Sarah Dorlöchter (8/ne); Mona Kramer (8/8), Jill Kortenacken (-/1); Kaja Scheller (9/12); Sophia Mücke (6/8); Tona Herrmann (3/2); Ayse Colagoklu (2/7); Joline Radtke (-/-); Isa Judtka (4/9); ELi Stahmeyer (14/14)