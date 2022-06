Nr. 1 - Trail-Fahren Kleinmotorräder im Gelände im Stehen fahren am Freitag, 17. Juni, in Schwerte, Motorsportgelände am Westendamm, 14 – 20 Uhr ab 10 Jahre maximal 12 Teilnehmer – kostenfrei.

Nr. 2 - E-Sport für Fortgeschrittene im Spiel „League of Legends“ donnerstags vom 30. Juni bis 4. August, jeweils ab 18 Uhr per Zugangscode ab 14 Jahre pro Kurs max. 10 Teilnehmer – kostenfrei

Nr. 3 - Segeln, Stand-up-Paddling und Kanu am Mittwoch, 6., 13., und 20. Juli in Hagen, Harkortsee, Am Baukey 1 jeweils 10 – 14 Uhr ab 8 – 15 Jahre max. 12 schwimmfähige Kinder – Eigenanteil 3 Euro