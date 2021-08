Trainingsstart der Gardetänzerinnen des Elseyer TV nach langer Corona-Zwangspause

Die Gardetänzerinnen des Elseyer TV trainieren nach langer Corona-Zwangspause wieder.



Ab dem 19. August 2021 wird die Tanzgarde des Elseyer Turnvereins e.V. den regulärenTrainingsbetrieb nach der Corona-Zwangspause wieder aufnehmen.

Die Kindertanzgarde (Alter von 5 Jahren bis 10 Jahren) startet am Donnerstag, den 19.08.2021 von 16:30Uhr bis 18:00 Uhr in der Vereinseigenen Turnhalle des Elseyer Turnverein in der Heidestr. 34, 58119 Hagen mit Ihrer Trainerin Melina Caup.

Die Junioren- und Aktiventanzgarde (Alter ab 11 Jahren und ab 15 Jahren bis ins Erwachsenenalter) starten ebenfalls mit Ihrem Training am Donnerstag, den 19. August 2021 von 18:15 Uhr bis 20:00 Uhr in der Turnhalle des Elseyer Turnverein e.V. (Heidestr. 34, 58119 Hagen) mit Ihrer Trainerin Hannah Kuster.

Alle tanzbegeisterten Mädchen und Frauen sind auch ohne Vorerfahrungen herzlich eingeladen, diesen tollen Tanzsport in einer lockeren Atmosphäre kennen zu lernen. Weitere Informationen unter www.elseyer-turnverein.de oder info@elseyer-turnverein.de.