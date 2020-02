Schwerter TS – TSV Hagen 1860 2 49:57 (27:30)

Am heutigen Samstagnachmittag ging es für die 2 Damen zum wichtigen Auswärtsspiel nach Schwerte. Leider mussten wir heute auf Lea und Rike verzichten und so musste Carlotta wieder recht lange auf der Aufbauposition spielen.

In den ersten 9 Minuten zeigten die Hagenerinnen eine sehr engagierte Leistung im Angriff wie in der Verteidigung. Dabei wurden die Schwerte Damen immer wieder zu Fehlern gezwungen und so stand es nach 9 Minuten 6:16 für den TSV. Leider passten wir in der letzten Spielminute nicht mehr richtig auf und kassierten mal wieder 4 unnötige Punkte und so ging es nur mit 5 Punkten Vorsprung ins zweite Viertel.

Hier war das Team von der Volme nicht ganz bei der Sache und es schlichen sich wieder die altbekannten Fehler im Passspiel ein und so kam Schwerte immer wieder zu einfachen Punkten. So konnten die Gastgeber sich zu Halbzeit auf drei Punkte wieder heran spielen.

Im dritten Viertel kam Hagen zunächst besser aus der Pause und konnte binnen einer Minute eine 9 Punkteführung erspielen. Wer jetzt dachte, dass man nun den Sack zu machen könnte sah sich leider getäuscht. Schwerte konterte den Lauf der Hagenerinnen mit einem eigenen 6:0 lauf und war so wieder dran.

So war es ein Spiel auf Augenhöhe in dem beide Teams gerade im Passspiel viele Fehler produzierten. Durch diese vielen einfachen Fehler konnte sich zuerst kein Team richtig absetzten und so blieb das Spiel bis zu 38. Minute weiter offen. Auf beiden Seiten wurden in der wichtigen Phase viele wichtige Freiwürfe vergeben. Erst in der 39. Minute konnte dann der TSV den Sack zu machen, zwei wichtige Freiwürfe von Jolina und zwei wichtige Punkte von Jule bescherten am Ende den Hagenerinnen den so wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Schon wie im letzten U18 Spiel konnten sich alle Spielerinnen in die Punkteliste eintragen.

Fazit:

Wir haben heute eigentlich bis auf ein paar Momente sehr gut verteidigt, doch durch unsere Ballverluste im Passspiel konnten wir daraus leider kaum Profit schlagen.

Jolina war heute im Angriff unsere wichtigste Spielerin und steuerte in der zweiten Halbzeit 15 ihrer 20 Punkte bei. Nur beim Ballvortrag müssen wir wohl bei Jolina noch ein wenig dran arbeiten, damit ihr Coach nicht allzu viele graue Haare bekommt.

Für den TSV spielten:

Kretschmer; C. (3); dos Santos, J. (20); Reif, C. (5); Rosenbaum, J. (10), Hagedorn, H. (5), Matthies, M. (2), Lubrich, S. (4), Krüsmann, L. (3), Krüsmann, J. (6)