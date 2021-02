Da auch weiterhin keine Präsenzgottesdienste in der Hagener Gemeinde der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) im Gemeindehaus in der Kreishausstraße möglich sind,

sind alle Interessierten herzlich zum Online-Gottesdienst eingeladen. Die Teilnahme ist per Zoom möglich. Zugang mit Meetingnr.: 818 7269 7853 und Passwort 952566. Der Predigtgottesdienstes findet von 9:45 Uhr bis 10:30 Uhr statt. Ab 10:45 bis 11:45 Uhr sind alle eingeladen an einer Sonntagsschule teilzunehmen, bei der die Lehren Jesu Christi im gemeinsamen besprochen werden.

Rückfragen können gern an frankkleinert@gmx.de geschickt werden.