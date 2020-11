Die Heidefreunde haben im Rahmen einer Vorstandsitzung die Vereinsaktivitäten zu den aktuellen Corana-Bestimmungen neu festgelegt.



Der Martinzug am Dienstag, 10. November, fällt aus. Die Kinder sollen aber auf die alljährliche Zuckerbrezel nicht verzichten müssen. Daher spenden die Heidefreunde an alle Boelerheider Kindergärten und Grundschulen für jedes Kind eine Zuckerbrezel.

Der für den 28. November geplante Jahresrückblick, an dem auch das 65-jährige Jubiläum gefeiert werden sollte, fällt ebenfalls aus. In den Monaten November und Dezember sind alle Mitglieder-Versammlungen sowie die monatlichen Seniorentreffen und Frauenstammtische abgesagt. Das Vereinsheim „Heidefreunde-Treff“ bleibt geschlossen.

Die bereits abgesagte Jahreshauptversammlung wird voraussichtlich im März nachgeholt. Der für den 23. Januar geplante Große Karnevalsabend fällt ebenfalls aus.

Der amtierend Stukenförster Andreas I. und sein Eleve Christopher bleiben bis zur nächsten Stukenförster-Inthronisierung im November 2021 im Amt.

Die Heidefreunde bedauern, das viele der traditionellen VeranstaltungenIn den kommenden Monaten ausfallen.