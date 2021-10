Die Sparkasse HagenHerdecke hatte direkt nach der Hochwasserkatastrophe schnell und unbürokratisch Hilfe geleistet: 500.000 Euro wurden hierfür über die Fluthilfe der Stadt Hagen und die Bürgerstiftung Herdecke zur Verfügung gestellt.

Aber auch überregional hat die Sparkassen-Familie Gelder gesammelt und in die stark betroffenen Regionen geleitet. Mehr als zwei Millionen Euro gingen aus diesem Topf allein an die Aktion „NRW hilft“. Aus dieser bundesweiten Spendenaktion sind nun zusätzlich 94.000 Euro an Spenden auch direkt nach Hagen und Herdecke geflossen. Mit diesen Mitteln sollen insbesondere gemeinnützige Organisationen unterstützt werden, die von den bisherigen Nothilfen nicht profitieren konnten. Die Sparkasse HagenHerdecke hat hierzu besonders betroffene Vereine angesprochen und nun die Spenden an die Vereine AllerWeltHaus, Begegnungsstätte hasperhammer, CVJM Hagen, Festkomitee Hagener Karneval, Förderverein der Max-Reger-Musikschule, Freiwilligenzentrale Hagen, Herdecker Kanu-Club 1925, Kanu-Club Hohenlimburg, Kinderschutzbund Hagen, Kinder-und Jugendzirkus Quamboni. Auch die Suppenküche Hagen, TSV 1863 Herdecke, TUS Eintracht 02 Eckesey, TuS Volmetal, Verkehrswacht Hagen und der Werkhof Hohenlimburg wurden unterstützt.

Die Gelder werden jetzt eingesetzt, um beispielsweise neue Sportgeräte oder Instrumente anzuschaffen. Oft wird die Hilfe aber auch erst einmal zur Beseitigung von Schimmel oder Schutt genutzt, da selbst hierfür teilweise die Mittel fehlen. Auf Seiten der Empfänger war die Freude über diese unverhoffte Hilfe riesengroß. Von Sprachlosigkeit bis hin zu Freudentränen direkt am Telefon war alles dabei. Frank Walter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse HagenHerdecke, ist stark beeindruckt von den vielen tollen Selbsthilfe-Aktionen: „Die Hochwasserkatastrophe hat vielen Menschen großes Leid gebracht. Dennoch gibt es auch Lichtblicke: Die große Solidarität, die unzähligen tatkräftigen Helfer, der starke Zusammenhalt und die überwältigende Hilfsbereitschaft, die so Viele derzeit an den Tag legen, machen Mut. Wir freuen uns daher umso mehr, mit dieser Aktion einen weiteren Beitrag zur Abmilderung der Folgen dieses Hochwassers leisten zu können.