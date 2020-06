Haltern. Eine 60-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen fuhr heute (25.6.) am frühen Morgen, gegen 06:15 Uhr, auf der Dorstener Straße in Richtung Haltern am See (nord-östliche Fahrtrichtung). In einer leichten Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand.

Die 60-Jährige wurde bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr aus den Auto befreit werden. Anschließend flog ein Rettungshubschrauber die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus.Ein Abschlepper kümmerte sich um das Auto. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Dorstener Straße gesperrt werden.