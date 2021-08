Haltern. Ein Programm mit Führungen, Mitmachstationen, einem Informationsstand sowie einem Film von der Sendung mit der Maus erwartet große und kleine Besucher:innen am Familienwochenende (14. bis 15.8.) im Römermuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Haltern am See. An dem Wochenende machen römische Edelsteinhändler:innen und -schleifer:innen ganztägig Station im LWL-Römermuseum, präsentieren ihr Können und laden zum Mitmachen ein.

Jeweils Samstag (14.8.) und Sonntag (15.8.) ab 10 Uhr postieren sich die Edelsteinhändler:innen mit einem Informationsstand zur antiken Edelsteinbearbeitung in der Dauerausstellung. Dort haben die Besucher:innen die Möglichkeit, sich die Arbeitstechniken des Edelsteinsschleifens näherbringen zu lassen. Mit Malin von der Sendung mit der Maus können sich Familien mit Kindern ab sechs Jahren im Filmformat auf die Suche nach Edelsteinen begeben. Wer möchte, kann an beiden Tagen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr an den Mitmachstationen selbst aktiv werden: Die Teilnehmenden können Edelsteine schleifen, ein goldenes Kreuz mit Edelsteinen basteln oder ihren eigenen Schmuck bzw. einen Schlüsselanhänger herstellen.

Zusätzlich stehen zwei Familienführungen auf dem Programm: Am Samstag (14.8.) um 14 Uhr geht es für Familien mit Kindern ab sechs Jahren in "Die fabelhafte Welt der Römer". Sie begeben sich auf Spurensuche durch die aktuelle Sonderausstellung "Aus der Schatzkammer der Caesaren". Hier wimmelt es vor Edelsteinen mit fantastischen Tierwesen und bedeutenden Kaisern.

Am Sonntag (15.8.) werden kleine und große Besucher:innen ab 10 Jahren zu "Jägern des gestohlenen Römerschatzes". Erst werden die Edelsteine aus der "Schatzkammer der Caesaren" geraubt, dann tauchen sie zerbrochen wieder auf. Vor Ort machen sich die Besucher:innen als Team ans Werk und fügen den Schatz gemeinsam wieder zusammen.

Erwachsene können sich am Sonntag (15.8.) um 11 Uhr bei der Führung "Glanz und Gloria" durch die "Schatzkammer der Caesaren" leiten lassen. Mit viel Prunk und Protz verkündet die kaiserliche Familie ihren absoluten Herrschaftsanspruch über das Römische Reich. Farbenprächtige Edelsteine erzählen fesselnde Geschichten über Mythen und Macht.

Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel.: 02364 93760 oder per E-Mail an: lwl-roemermuseum@lwl.org.