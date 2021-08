Haltern. Der Freundeskreis Kirchenmusik der Evangelischen Kirchengemeinde Haltern e.V. veranstaltet am Samstag, 4. September (19.00 Uhr) ein Konzert in der Halterner Erlöserkirche. Zu Gast ist das Jazztrio Bending Times, die Songs & Chorals präsentieren. Traditionelle Choräle begegnen den vielfältigen und faszinierenden Klängen des Jazz.

In den Arrangements von Christian Grosch auf ganz eigene Weise empfunden, blühen die alten Melodien neu auf – und bewahren dabei ihre ursprüngliche Schönheit und Aussagekraft. Es geht nicht um ein „Verjazzen“, sondern um einen einfühlsamen Umgang mit den Chorälen. Der Jazz ist in den Chorälen schon im Keim verborgen. Die 3 Musiker fördern den Jazz nur noch zu Tage - er schlummert in den Chorälen bereits seit Jahrhunderten und das in allen Farben und Facetten - mal Freude sprühend, mal innig meditativ, mal trauernd, zagend und dann wieder voller Hoffnung. Der Trioname „ Bending Times“ steht für die Zielsetzung, die individuelle Zeitempfindung des Hörers zu verändern - zu biegen und zu dehnen - Musik als Zeitlupe oder als Zeitraffer. Der Grundgedanke dabei ist die Improvisation im Trio, die den Hörer auf klaren oder verschlungenen Wegen an unterschiedliche klangliche Orte mitnimmt. In den Improvisationen bilden moderne, sehr lebendige, oft auch der Weltmusik verbundene Jazzkompositionen, die Basis.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Anmeldung am 30.8.2021 von 11.00 – 17.00 Uhr, Tel. 02364 / 604 86 14. Einlass ab 18.15 Uhr : mit Mund-Nasenschutz, Vorlegen des Personalausweises, Nachweis eines der drei „G“s : genesen, geimpft (2x), getestet.