Haltern. Der Freundeskreis Kirchenmusik der Evangelischen Kirchengemeinde Haltern e.V lädt am Sonntag, 13. Juni (17.00 Uhr) in die Halterner Erlöserkirche ein. Auf dem Programm steht ein Konzert im Rahmen des 2. Westfälischen Orgeltages mit Detlef Steffenhagen.

Der international bekannte Konzertorganist Detlef Steffenhagen ist auch 2021 wieder in in der Seestadt zu Gast. Er ist bekannt für sein außergewöhnliches Repertoire und seine Bearbeitungen und hat für dieses Konzert wieder ein besonderes Programm zusammengestellt. Er beschäftigt sich mit dem Thema Wellen und Wasser in der Musik. Dabei reicht der Bogen von Händels berühmter „Wassermusik“ über Smetanas „Moldau“ bis hin zur Filmmusik aus „Piraten der Karibik“ von Hans Zimmer. Steffenhagen hat die Orchesterwerke auf die Orgel übertragen, denn kein anderes Instrument eignet sich aufgrund seiner fast unendlichen Klangfülle so hervorragend für die Wiedergabe solcher Bearbeitungen. Das Spiel des Organisten wird auf eine Leinwand übertragen, sodass die die Zuhörer dem Organisten bei seinem Spiel zusehen.

Detlef Steffenhagen, Jahrgang 1961, begann seine musikalische Ausbildung im Alter von 5 Jahren und gab mit 14 Jahren sein erstes Orgelkonzert. Er studierte bei Otto Jürgen Burba am Hoch`schen Konservatorium im Frankfurt und bei Gerd Zacher an der Folkwang Musikhochschule in Essen.Er war mehrfach Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ und konzertiert nun vor allem in Europa, sowie Nord- und Südamerika. Über 500 Konzerte führten ihn in bedeutende Kirchen und Konzertsäle der Welt. Orgeltranskribtion „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi als CD bei „SONY“ Classical. Weltweite Anerkennung durch Rundfunk und TV-Aufnahmen. 1999 bis 2009 Lehrtätigkeit an der Musikhochschule Curitiba (Brasilien)

Eine Anmeldung zum Konzert ist am 10.06.2021 von 10.00 bis 18.00 Uhr, Tel. 02364/ 604 86 14 möglich. Einlass zum Konzert ab 16.15 Uhr: mit Mund-Nasenschutz, Vorlegen des Personalausweises, Nachweis eines der drei „G“s: genesen, getestet, geimpft (2x). Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.