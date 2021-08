Die Freie Gemeinde Wendepunkt feiert am kommenden Sonntag (22.08.) um 11.00 Uhr einen Open-Air-Gottesdienst auf der idyllischen Wiese an der Schlosskapelle Sythen und lädt herzlich dazu ein. Für die Kinder gibt es parallel einen Kindergottesdienst.

Pastor Ulrich Tesch aus Leverkusen geht in seiner Predigt auf "Die Macht der Gewohnheit" ein. Wir haben wohl alle in den letzten anderthalb Jahren unsere Gewohnheiten verändert und manchem fällt es gar nicht so leicht, sich wieder umzugewöhnen. Welche Gewohnheiten tun mir bzw. uns gut, welche nicht? Wie beeinflusst die Macht der Gewohnheit unseren Glauben? Hierzu möchte er Anregungen geben. Auch aktuelle christliche Lieder (Worship Music) und persönliche Beiträge sind Teil des Gottesdienstes, der von Hartmut Giese geleitet wird.