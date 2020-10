Haltern. Seit Jahren prangert Pfarrer Peter Kossen die unwürdigen und unzumutbaren Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie an – durch die jüngsten Skandale bei Tönnies und Westfleisch und Wiesenhof wurden diese so offensichtlich, dass niemand mehr wegschauen konnte und die Politik endlich zum Handeln gezwungen wurde: In großen Schlachthöfen ist endlich ein Verbot von Werksverträgen und Leiharbeit in Sicht.

Am Abend (19 Uhr) des 05.11.2020 erwarten die Besucher im KönzgenHaus ein Überblick über die aktuelle Lage in der Fleischindustrie und spannende Diskussionen; die Gesprächspartner sind Pfarrer Peter Kossen (Verein Würde und Gerechtigkeit sowie KAB-Vorstandsmitglied) und Helge Adolphs (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten – NGG).Gleichzeitig ist der Diskussionsabend der Auftakt unserer neuen Veranstaltungsreihe „(Un-)Würdige Arbeit“ - einer Kooperationsveranstaltung von KönzgenHaus, Halterner Forum für Demokratie, Respekt und Vielfalt, KAB Diözesanverband Münster und KAB Bezirksverband Recklinghausen. Weitere Infos zur Veranstaltung und einen Link zur Anmeldung unter www.könzgenhaus.de - bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung zu dieser Abendveranstaltung unbedingt erforderlich ist!