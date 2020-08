Haltern. Fast 1000 Knöllchen hat die Stadtverwaltung am letzten Wochenende geschrieben. Überwiegend an die Pkw-Halter, die ihre Fahrzeuge nahe des Silbersees oder des Stausees illegal abgestellt hatten. Zudem wurden drei Autos abgeschleppt, die Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge im Einsatz behindert hätten.

Weil die Wetterberichte auch für das kommende Wochenende heiße Temperaturen vorhersagen, wird die Stadtverwaltung erneut im Einsatz sein, um den Andrang bewältigen zu können. Deshalb appelliert sie an alle, rücksichtsvoll zu sein. Dazu gehört auch, dass nur diejenigen, die ein Ticket haben, auch zum Silbersee und Strandbad fahren sollten. Darüber hinaus sollte es selbstverständlich sein, nur dort zu parken, wo es erlaubt ist.In diesem Zusammenhang kündigt die Stadtverwaltung auch an, dass sie solche Wagen, die verbotswidrig parken oder Rettungszufahrten zustellen, abschleppen lassen wird. Sie steht ebenso in engem Kontakt mit der Stadt Dülmen, die ebenfalls gegen Falschparker vorgehen will.