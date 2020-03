Ahaus/Haltern. Aufgeweckt, freundlich und bewegungsfreudig, so zeigt sich der einjährige kastrierte Mischlingsrüde Abedul im Tierheim Ahaus.

Gerne würde er sein Leben bei einer aktiven Familie verbringen, denn er liebt die Bewegung in der Natur. Fremden Menschen gegenüber zeigt er sich offen und freundlich, daher dürfte er auch gerne in eine Familie mit standfesten Kindern ziehen. Gerne darf Abedul im Hundehaus besucht werden.

Hintergrund: Die Stadt Haltern am See hat seit geraumer Zeit mit dem Tierheim in Ahaus einen Vertrag über Fundtiere abgeschlossen. Die Tiere dort warten ähnlich wie in anderen Tierheimen sehnsüchtig auf ein neues zu Hause. Der Stadtspiegel stellt in loser Folge Tiere vor, die als echte Notfälle ganz besonders dringend vermittel werden sollen.