Die Besucherinnen und Besucher der Stadtbücherei können sich bald über eine komplett möblierte Sachbuchabteilung freuen. Zum Aufbau der Möbel muss die Stadtbücherei von Mittwoch, 27. Oktober, bis Freitag, 29. Oktober, für den laufenden Betrieb geschlossen bleiben.

Das für Mittwoch geplante Bilderbuchkino „Hase Hiniskus und der Möhrenklau“ und der MAKERDAY-Technik „BeeBots und das Wetter“ am Donnerstag können trotzdem wie ge-plant stattfinden.

Für die genannten Tage wird es keine Mahnbescheide für ausgeliehene Medien geben. Wie gewohnt kann die Außenrückgabeklappe links neben der Eingangstür während der Schließung zur Rückgabe von Medien genutzt werden. Am Dienstag, 2. November, wird die Stadtbücherei nach dem Feiertag wie gewohnt öffnen und die Gäste können die Neuerungen in der Sachbuchabteilung bestaunen.

Quelle: Stadt Haltern