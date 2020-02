Haltern. Bürgermeister Bodo Klimpel gratulierte jetzt der Halterner Dolmetscherin Angelika Kappmeyer, die bereits im vergangenen Dezember mit dem Unternehmerinnenbrief NRW ausgezeichnet worden ist. Mit dabei waren auch Eva-Maria Wobbe vom Startercenter des Kreises und Maria Lichter von der städtischen Wirtschaftsförderung.

Dolmetschen ist Brückenbauen mit Worten, damit das Verständnis darunter fließen kann. Das ist das Motto, unter dem Angelika Kappmeyer aus Haltern am See ihr Unternehmen im Jahr 2019 gestartet hat. Ihr Ziel ist es, mittelständische deutsche Unternehmen, vor allem aus der Kunststoffindustrie, sprachlich dabei zu unterstützen, auf dem französischen Markt erfolgreich zu sein. Dazu wird Angelika Kappmeyer unter anderem bei Produktpräsentationen, Geschäftsverhandlungen und Inbetriebnahmen dolmetschen. Neben Sprach- und Fachkompetenz bringt die Unternehmerin Branchen- und Berufserfahrung sowie Begeisterung und Empathie mit. Zusätzlich ist sie allgemein beeidigte Dolmetscherin und ermächtigte Übersetzerin für Justiz und Behörden in Deutschland und Belgien.Die Jury für den Unternehmerinnenbrief NRW für die Emscher-Lippe-Region besteht aus Expertinnen und Experten aus Kammern, Beratungseinrichtungen wie dem Startercenter Kreis Recklinghausen, Kreditinstituten und Unternehmen. Die Jurymitglieder haben sich intensiv mit dem Konzept auseinandergesetzt und gehen davon aus, dass die Unternehmerin sich mit ihren realistischen Planungen und ihrem attraktiven Angebot auf dem Markt durchsetzen kann. So war die Jury einhellig überzeugt, dass die Gründerin mit dem Unternehmerinnenbrief NRW ausgezeichnet werden sollte.

Zusätzlich zu dem Titel „Ausgezeichnete Unternehmerin“ kann sich Angelika Kappmeyer über eine einjährige Begleitung durch eine Patin oder einen Paten freuen. Erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer geben als Paten ehrenamtlich ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter.

Hintergrund: Der Unternehmerinnenbrief NRW ist eine Initiative des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Mehr als 300 Unternehmerinnen haben den Unternehmerinnenbrief NRW bislang erhalten, davon über 50 in der Emscher-Lippe-Region. Sie haben mit ihren Konzepten für die Gründung oder das Wachstum von kleineren und größeren Unternehmen überzeugt.Um den Unternehmerinnenbrief NRW kann sich jede Gründerin bewerben, deren Planungsphase bereits abgeschlossen ist. Bewerben können sich auch Unternehmerinnen, die ihr Wachstumsvorhaben präsentieren wollen und für diesen Schritt eine Unterstützung und Referenz bekommen wollen.

Die ausgezeichneten Unternehmerinnen fungieren als Botschafterinnen für Selbstständigkeit und Unternehmerinnentum in der Region. Regelmäßige Veranstaltungen und eine eigene Internetpräsentation (www.die-ausgezeichneten.de) stärken die Netzwerkarbeit.

Informationen unter www.unternehmerinnenbrief.nrw.de und beim Startercenter Kreis Recklinghausen www.startercenter.com, Telefon 02361 53-4711.