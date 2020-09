Bei strahlendem Sonnenschein gab’s am Freitagmittag, 28. August 2020, in der DJH Jugendherberge in Haltern am See eine imposante Examensfeier für vier Frauen und fünf Männer, die auch in Corona-Zeiten mit all den Veränderungen im Ausbildungsbereich ihr Ziel nie aus den Augen verloren haben, ihren Abschluss als „Staatlich anerkannte Altenpfleger*innen“, um sich zukünftig beruflich den Bedürfnissen zu pflegender Menschen widmen zu können.

Die erfolgreichen Absolvent*innen sind Dennis Csehan aus Recklinghausen, Sima Demiraslan aus Duisburg, Thomas Hauk aus Marl, Ilker Kayali aus Herne, Julia Kelim aus Haltern am See, Era Lehnert aus Marl, Amina Mazurek aus Haltern am See, Justin Reichel aus Datteln und Thilo Splithöfer aus Marl. Herzlichen Glückwunsch!

Aber bis zu diesem Tag war es ein weiter Weg. Die Pflegeschule der TÜV NORD Bildung gGmbH am Standort Haltern am See, Weseler Straße 67-69, öffnete ihre Türen zum ersten Mal Anfang September 2017 mit diesem AP1-Kurs. Der heutige Schulleiter, Sascha Wojczak, moderierte die Ehrungen der Kursteilnehmer*innen. Er begrüßte Halterns stellv. Bürgermeisterin Hiltrud Schlierkamp, Jörg Becks, den Geschäftsführer der TÜV NORD Bildung gGmbH aus Essen, Kursleiterin Dr. Anja Hausmann, die anwesenden Dozent*innen, Vertreter*innen der praktischen Ausbildungseinrichtungen sowie die erfolgreichen Proband*innen nebst Anhang.

Danach bat er Hiltrud Schlierkamp um ihre Grußworte als Vertreterin der Stadt. Sie war erfreut, dass es mit der Pflegeschule der TÜV NORD Bildung gGmbH in der schönen Seestadt eine Pflegeschule gibt. Haltern ist eine Stadt mit vielen Dienstleistern und eine qualifizierte Ausbildung ist die Grundlage zur Bewältigung vieler Probleme im Pflegebereich. Die Pflegeberufe gewinnen heute und in Zukunft immer mehr an Bedeutung. Auch in Haltern werden die Menschen immer älter. Sie wünschte den Absolvent*innen einen erfolgreichen Start ins Berufsleben und dankte den Mitarbeiter*innen der Pflegeschule für deren Einsatz und die speziellen Lösungen, die trotz Corona einen positiven Abschluss möglich machten.

Anschließend dankte Jörg Becks seinem Mitarbeiterteam zum ersten erfolgreich durchgeführten AP1-Kurs in Haltern am See. Er ist erfreut, hier einen Standort mit stadtangebundener Lage und sehr guter Infrastruktur zu haben. Da im Pflegebereich zukünftig erhöhter Ausbildungsbedarf besteht, gab er die Devise „Wir schaffen noch Platz!“ für den hiesigen Standort aus. Es wird nicht nur eine pflegerische Ausbildung angeboten, sondern auch Fort- und Weiterbildungen als Praxisanleiter*in, Betreuungskräfte, Pflegehelfer*in in der Behandlungspflege LG 1 und LG 2, Refresher Praxisanleitung und Refresher Betreuungskräfte sowie Fortbildungen im Qualitätsmanagement.

Er beglückwünschte die Absolvent*innen zu ihren Leistungen und wünschte ihnen, das Gelernte und die durch das Dozent*innen-Team erworbene fachliche Wissen nun in der Praxis erfolgreich umzusetzen. Alle haben einen Arbeitsplatz und brauchen sich um die zukünftigen Möglichkeiten im Pflegebereich nicht sorgen. Hier wird in den nächsten Jahren gewiss niemand so schnell arbeitslos.

Danach ergriff Dr. Anja Hausmann das Wort. Die Kursleiterin schilderte anschaulich die Höhen und Tiefen der drei zurückliegenden Jahre. Anfängliche technische Schwierigkeiten gehören der Vergangenheit an. Den Auszubildenden steht neben den Schulungsräumen auch ein EDV-Raum, ein Demonstrationsraum zur Vorbereitung auf die Praxis und eine Küche für die Lernenden zur Verfügung. Der Unterricht gliedert sich in mehrere Lernbereiche, die die theoretischen und praktischen Grundlagen des täglichen Handelns vermitteln.

Die Vermittlung der Ausbildungsinhalte erfolgt neben dem Präsenzunterricht auch über eine digitale Lernplattform. Um das digitale Lernen erfolgreich durchführen zu können, stellt die Pflegeschule allen Teilnehmer*innen über die gesamte Ausbildungsdauer Tablets zur Verfügung.

In der Pflegeschule der TÜV NORD Bildung gGmbH in Haltern am See wird großer Wert auf die Vernetzung zwischen Lernort Schule und Lernort Praxis gelegt, um eine bestmögliche Ausbildung für die Auszubildenden zu erreichen. Und davon haben die neun Absolvent*innen des ersten Kurses „Staatlich anerkannte*r Altenpfleger*in“ profitiert. Besonders stolz können die Absolventen sein, dass der durch Corona bedingte um eine Woche verkürzte Theorieblock sie nicht daran hinderte, dennoch gute Ergebnisse zu erzielten. Auch die praktische Prüfung musste kurzfristig als Simulationsprüfung absolviert werden. Alle haben dies erfolgreich gemeistert!

Zum Schluss stellte Hausmann fest, dass alle Kurse in Haltern am See sehr unterschiedlich sind, es jedoch keinen anderen als den AP1 gibt, der eine so außerordentlich hohe Diskussionsfreude hatte. Manchmal musste wirklich um jede Kleinigkeit gerungen werden – zum Wohle aller Beteiligten und mit den heutigen guten Ergebnissen. Sie wünschte ihren nun ehemaligen Schüler*innen, erfolgreich in der Pflege Fuß zu fassen.

Nun bat der Schulleiter den Kurssprecher Ilker Kayali ans Mikrofon, um ein paar Schlussworte aus Sicht der Schüler zu finden. Der machte es ganz kurz. Er bedankte sich, dass alle gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind und wünschte allen eine schöne Abschlussfeier.

Schulleiter Sascha Wojczak nahm dies zum Anlass, alle Absolvent*innen zu motivieren, ihr fachliches Wissen, die vorhandenen Softskills, zukünftige Fort- und Weiterbildungen, den Teamgeist, aber insbesondere die schon während der Ausbildung stark ausgeprägte Empathie, mit auf den Weg in ihre berufliche Zukunft zu nehmen.

Danach ging es dann Schlag auf Schlag: Schulleiter und Schüler*innen beglückwünschten und verabschiedeten sich Corona gerecht mit Ellenbogen- oder Fußbegrüßung. Die Kursleiterin überreichte die Abschlusszeugnisse, Dozentin Maria Kaiser verteilte TÜV-Tassen als Geschenke, motivierte und beglückwünschte alle und Diana Vogl, Koordinatorin für Fort- und Weiterbildung, überreichte zum Abschluss jedem eine Sonnenblume.

Dann verschwanden alle frisch gebackenen Altenpfleger*innen auf dem Parkplatz, kamen mit gebundenen Blumensträußen und Rosen zurück und bedankten sich bei den Mitarbeiter*innen der Pflegeschule sowie den Ausbildungseinrichtungen, in denen sie die praktischen Teile absolviert hatten, und jeder ab sofort einen Arbeitsplatz hat, für die Betreuung der letzten drei Jahre.

Danach ging es bei einem Sektempfang, der durch die Dozentin Lilli Kajat und die Verwaltungskraft Katja Gallinat begleitet wurde, ans Buffet. Leckere Spieße, Brötchen mit unterschiedlichsten Belägen sowie Sekt, Orangensaft und Mineralwasser gaben der Examensfeier auch eine kulinarisch hervorragende Note. Lange wurde noch draußen bei schönem Wetter und auch im Innenbereich der Jugendherberge auf die und von den erfolgreichen Absolventen des ersten Kurses für Altenpfleger*innen angestoßen und gefachsimpelt. Anschließend gingen alle mehr als zufrieden ins Wochenende.

Seit Anfang Januar 2020 gibt es in der Halterner Pflegeschule eine erste generalistische Berufsausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann, die sehr gute Zukunftschancen und eine hohe Arbeitsplatzsicherheit bietet. Es handelt sich um eine gebündelte Pflegeausbildung. Daher können Pflegefachkräfte später in verschiedenen Pflegebereichen in der Kranken-, Kinderkranken- oder Altenpflege eingesetzt werden. Ein weiterer großer Pluspunkt: Der neue Abschluss ist in der gesamten EU anerkannt und ermöglicht somit eine Tätigkeit im EU-Ausland.

