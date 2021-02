Seit drei Wochen bieten die Mitarbeiterinnen des Eltern-Kind-Zentrums "Krabbelbude" Online-Angebote für Familien mit Kleinkindern an. Neben Babymassage, Spielen und Kreativangeboten gibt es Möglichkeiten zum Austausch und Informationen zu allen Fragen rund um die Geburt und die ersten drei Lebensjahre eines Kindes.



Während die eher aktiven Angebote gut genutzt werden, sind die Anmeldungen beim "Babycafé" und beim "Evening Talk" eher noch zurückhaltend. Im Wissen, dass diese Angebote die normalen Kursangebote nicht ersetzen können und dass es für Familien mit mehreren Kindern schwierig ist, mit Notebook oder Smartphone an den Online-Treffen teilzunehmen, bieten sie trotzdem in der aktuellen Zeit eine gute Möglichkeit, Kontakte zu anderen Familien zu bekommen und Unterstützung in einem neuen Lebensabschnitt mit Baby und Kleinkind zu erhalten.

Kontakte knüpfen auch in Corona-Zeiten



Dank der Finanzierung über die "Frühen Hilfen" der Stadt Hattingen wird dieses Angebot voraussichtlich fortgesetzt, solange keine Kurse vor Ort stattfinden können. Viele Familien nehmen diese Angebote dankbar an, es gibt aber immer wieder freie Kapazitäten.

Weitere Informationen unter www.krabbelbude-hattingen.de/online-angebote/ oder bei Lisa Wich, Tel. 02324/570431, E-Mail: info@krabbelbude.de.