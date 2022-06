In Velbert hat die Polizei am Donnerstagmorgen, 16. Juni, nach einem als vermisst gemeldeten 80 Jahre alten Mann aus Heiligenhaus gesucht. Der Senior ist aktuell als Patient in einem Klinikum an der Robert-Koch-Straße untergebracht und dort dringend auf eine Dialyse-Behandlung angewiesen. Gegen 10:30 Uhr konnte die Suche erfolgreich beendet werden.

Gegen 8 Uhr morgens meldeten sich Mitarbeiter der Klinik telefonisch bei der Polizei. Sie gaben an, dass einer ihrer Patienten, ein 80-jähriger Mann aus Heiligenhaus, seit etwa zwei Stunden vermisst werde. Da der Mann Dialyse-Patient und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen sei, könne man eine akute Gefahr für Leib und Leben nicht ausschließen.

Da eine eigene Absuche auf dem Klinikgelände nicht zum Erfolg geführt hatte, bat man daher um Unterstützung durch die Polizei.

"Mantrailer" und Helikopter im Einsatz

Die Polizei leitete daraufhin unter Einbindung starker Kräfte umgehend größere Suchmaßnahmen ein. Hierbei wurde nicht nur ein Personenspürhund ("Mantrailer"), sondern auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Im Klinik-Keller verlaufen

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei die Suche nach dem Mann gegen 10.30 Uhr erfolgreich abschließen. Polizeikräfte fanden den 80-Jährigen bei einer eigenen Absuche des Klinikgeländes im Keller des Gebäudes, wo er sich verlaufen hatte.

Der schwer kranke Mann konnte daraufhin zurück zu seiner Station und zu seiner Behandlung geleitet werden.