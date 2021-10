Die Parkstraße zwischen Hauptstraße und Ehemannshof ist ab sofort für den Gegenverkehr geöffnet; die Beschilderung ist seit dem heutigen Dienstag, 5. Oktober, angepasst.

„Besondere Vorsicht ist in der Eingewöhnungsphase für alle geboten, die von der Hauptstraße aus in den Ehemannshof einbiegen, denn dort ist nun mit Gegenverkehr zu rechnen“, sagt Michael Krahl,

Leiter des Fachbereichs Straßenbau. Der Mobilitätsausschuss der Stadt Heiligenhaus hatte am 7. September dieses Jahres beschlossen, die Parkstraße zwischen Hauptstraße und Ehemannshof für den Gegenverkehr zu öffnen. Das bedeutet: Radfahrer, Pkw und motorisierte Zweiräder dürfen nun ab dem Ehemannshof auch links abbiegen und bergauf fahren, um sich in den Verkehr der Hauptstraße in beide Fahrtrichtungen einzuordnen.

Freigabe nicht für Lkw

Für Lkw gilt die Freigabe nicht. Hier bleibt es bei der Einbahnstraßenregelung, da die Breite der

Straße nicht zwei sich entgegenkommende Lkw ausreicht. Wichtig sei, dass die Zufahrt der Firma StuV leistungsfähig bleibt und nicht durch die Engstelle blockiert wird.

Weitere Freigabe für Radverkehr folgt

Die Polizei wird vor Ort ein Auge auf die Situation haben, damit die Umgewöhnung möglichst reibungslos abläuft. „Die Anwohner des Ehemannshofs, aber auch viele Mitarbeiter der

Firma StuV bekommen mit der neuen Verkehrsführung die Möglichkeit, Umwege zu vermeiden, und der Nordring wird entlastet“, so Krahl. "In einem zweiten Schritt erfolgt – nur für den Fahrradverkehr – auch die Freigabe der Gegenrichtung zwischen Ehemannshof und Nordring. Radfahrer können künftig dann auch direkt vom Nordring aus zum Panoramaradweg – Anschlussstelle Ehemannshof fahren beziehungsweise zur Hauptstraße abkürzen. „Dazu muss jedoch in den Knotenpunkten mit der Rixdorfstraße und dem Ehemannshof die Markierung für Radfahrer ergänzt werden, damit hier niemand gefährdet wird“, sagt Abteilungsleiter Mario Rieder. Der Auftrag dazu soll noch im

Oktober vergeben werden. In diesem Zuge werden dann auch die Stellplätze an der oberen

Parkstraße neu markiert, damit sie besser und platzsparender genutzt werden können.