Bei der Jahreshauptversammlung des TC Blau Weiss waren die Mitglieder und der Vorstand froh, dass sie nach dem pandemiebedingten Ausfall der letzten Jahreshauptversammlung endlich wieder gemeinsam als Vereinsmitglieder im Clubhaus an der Selbeckerstraße 4 zusammenkommen und Ehrungen durchführen konnten.

Der Vorstand ehrte die verstorbenen, teils langjährigen Mitglieder, denen der Heiligenhauser Traditionsverein stets am Herzen lag und dem sie jahrelang die Treue gehalten haben. Zu den Verstorbenen zählten Ulrich Strenger, Klaus Haischkamp, Peter Ulrich, Ewald Bossek, Rainer Kersting, Waldemar Georg und Felicitas Ehrkamp. Nach umfangreichen Berichten aus den jeweiligen Vorstandsbereichen wie dem Bericht der ersten Vorsitzenden Daniela Sorg oder des Kassenwartes Ralph Batz, wurde der Vorstand entlastet, da die Posten des geschäftsführenden Vorstandes zur Neuwahl anstanden. Die Vorstandsmitglieder wurden einstimmig überwiegend wiedergewählt, so dass sich der künftige Vorstand wie folgt zusammensetzt: 1. Vorsitzende Daniela Sorg, 2. Vorsitzender Axel Georg, Kassenwart: Ralph Batz, neuer Sportwart ist Thomas Szigat, Vergnügungswart bleibt Marc Ruthmann ebenso wie Ralf Steinmeier und Axel van Eickelen als Platz- und Clubhauswarte und Stefanie Krey-Niemann als Schriftführerin. Sarah Weishaupt wurde ebenfalls in ihrem Amt als Jugendwartin bestätigt.

Ein besonderes Anliegen des Vorstandes ist es auf jeder Jahreshauptversammlung langjährige Mitglieder mit einer Zeitreise in Bilder und individuellen Worten zu ehren. Sie bereichern seit vielen Jahren die blau-weiße Tennisfamilie.

Geehrt wurden folgende Mitglieder:

- Für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt werden: Gudrun Hoffmann, Kerstin und Thorsten Heuser

- 40 Jahre Mitglied des Vereins ist Rolf Thiele

- 45 Jahre Mitglied des Vereins sind Anja Schliwka, Urte Klüppelholz, Reinhard Schulze Neuhoff, Marc Ruthmann

- für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt werden Fritz Hofmann, Dieter Leuschner

- für 55-jährige Mitgliedschaft geehrt wird Heidrun Nofen

- für 65-jährige Mitgliedschaft geehrt werden Ursula Szigat, Horst Klüppelholz

Zudem wurde Herr Dieter Leuschner aufgrund seiner besonderen Verdienste zum Ehrenmitglied des TC Blau-Weiss 02 ernannt.