Die Erwartungen des Teams vom Club Heiligenhaus wurden bei dem Eingang der Roboter für das Club-Schaufenster weit übertroffen. Kürzlich endete die Frist für die Abgabe der selbstgebauten Roboter von Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren aus den Club-Kindergruppen.

Neben einem wilden Roboter-Mädchen nimmt in der Ausstellungsvitrine ein Hunderoboter bei Fuß seines temperamentvollen Herrchens Platz, der eine Blumenstrauß-Krone auf seinem Haupt trägt. Ein tanzendes und ein sprechendes Exemplar haben ebenfalls den Einzug in die Club-Räumlichkeiten gefunden. An Kreativität und Phantasie hat es nicht gemangelt, und es wurde keine Mühe gescheut. Zu Hause wurde kräftig geklebt, geschraubt, gelötet und gemalt. Die Entscheidung, den schönsten Roboter zu küren, fiel dem Club-Team nicht leicht, da alle Exponate mit ihren Besonderheiten beeindrucken. Doch es gab nur einen gesponserten Preis für den Gewinner. Das Buch "Pralinek - Eine Weihnachtsgeschichte" geht an Tobias Steinbeck mit seinem kleinen rollenden Kunstwerk, das er mit abstehenden Halogenfühlern, einem Drahtschnäuzer und einer vornehmen Fliege - die einen Gentleman hinter ihr anmuten läßt - bestückt hat und damit überzeugen konnte.

Alle Kinder, die bei diesem Projekt mitgemacht haben erhalten einen "Kinderkino Gutschein" für den Club Heiligenhaus, sobald Veranstaltungen wieder stattfinden können. Außerdem darf bei der Abholung der Roboter in die "kleine Preiskiste" gegriffen werden. Für die großartige Resonanz bei dieser besonderen Kunst-Aktion auf Distanz bedankt sich das Kulturzentrum bei den Kindern und kündigt eine Fortsetzung weiterer Vorhaben dieser Art an.