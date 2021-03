Hemer. Ein 53 jähriger Iserlohner stellte am Donnerstagmorgen, 18. April, die rot/schwarze Aprilia SX 125 FP/SX mit dem Kennzeichen MK-RX 12 gegen 5 Uhr am Apricker Weg, Höhe Nr. 3 verschlossen ab. Als der Geschädigte gegen 18 Uhr nach der Arbeit zum Abstellort zurückkehrte, stellte er den Diebstahl seines Leichtkraftrades fest. Sachdienliche Hinweise zu den Kraddieben oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Hemer entgegen.