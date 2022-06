Zum Schuljahresabschluss konnte die Europaschule am Friedenspark in Hemer nach drei Jahren und coronabedingter Pause wieder ein großes Schulfest mit Präsentation der Projektwochenergebnisse und Livemusik feiern. Zudem wurden die Abiturienten groß gefeiert.

In gemütlicher und geselliger Runde mit Lehrkräften, Schülern, Eltern, Nachbarn, Ehemaligen und Freunden der Europaschule konnte endlich wieder gefeiert und ein erfolgreiches Schuljahr in einem angenehmen Ambiente abgeschlossen werden. Nach der Eröffnung stellten die Schüler ihre Ergebnisse aus der Projektwoche vor.

Abends ging es dann auf der großen Bühne mit der Schulband weiter, die ihren ersten großen öffentlichen Auftritt hatte. Foto: Europaschule Hemer

hochgeladen von Anja Jungvogel

Abends ging es dann auf der großen Bühne mit der Schulband weiter, die ihren ersten großen öffentlichen Auftritt hatte (s. Foto). Anschließend betrat die bekannte Hemeraner Band "Selfish" mit eigenen Rockkompositionen die Bühne und heizte das Publikum ordentlich ein, bevor die Dortmunder Band Lasse das Outdoorprogramm auf dem Schulhof mit guter Covermusik abrundete. Das junge Publikum und die Schüler feierten noch bis Mitternacht ihre "Aftershowparty" mit DJ Matthäus Ochmann in der Aula der Europaschule, die von der Stufe Q1 organisiert wurde.

Das Abitur bestanden und ihre Einwilligung zur Veröffentlichung ihrer Namen haben:

Abdulahovic, Belma

Ahmed, Uroosa

Azza, Touriya

Beck, Evelin

Breitenstein, Hannah

Cyrak, Wiktoria

Dahn, Marina

Durmus, Lisan Su

Eiler, Marie

El-Hafi, Sara

Erdmann, Lina Mercedes Vanessa

Feigi, Vanessa

Fitila, Maria

Flügge, Robert Frederik Wilhelm

Gabrys, Ela-Katharina

Galic, Ksenija

Ganzer, Alena

Gesing, Emilia Sophie

Gez, Nicole

Gorwa, Kim

Gosselke, Tim Wilhelm

Gutsche, Till

Hagemann, Justin

Harmazy, Josef

Jägermann, Stefanie

Jansen, Leah

Jung, Bastian

Kamercel, Daniel

Kandziora, Michelle

Kinze, Adrian

Kniese, Robin

Koziol, David

Kunkowski, Julian

Lucha, Melissa Sophie

Madiwe, Tabea

Major, Melissa

Mämecke, Lina

Mayka, Arvid

Neumann, Lisa-Marie

Ölmez, Zeyneb

Özgül, Hidayet Melissa

Palumbo, Emilia

Penderok, Julia

Röllecke, Pia

Sagner, Felix

Sanchez Schmerbeck, Lea-Sophie

Schmale, Amrey Mareike

Schmöle, Frida Rena

Schulz, Julie

Singh, Amrit

Stein, Valentina

Steiof, Leonie

Vorhoff, Jan Paul

Wagner, Merle

Welzel, Moana Namia

Wuttke, Lea Angelika

Yildiz, Münevver