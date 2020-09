Hunde dürfen am Sonntag in Hemer wieder ins kühle Nass. Im Freibad „Am Damm“ findet am 27. September von 10 bis 18 Uhr das Hundeschwimmen statt.

Das gesamte Freibad steht an diesem Tag den Hunden zum Schwimmen, Toben und Spielen zur Verfügung. Natürlich sind Herrchen und Frauchen sowie Nichthundebesitzer auch willkommen und dürfen den Vierbeinern vom Beckenrand zu schauen.

Der Eintritt beträgt 3,50 Euro pro Hund und einen Euro für jede menschliche Begleitperson. Die Hunde sollten „Gassi gegangen“ sein und jeder Besitzer wird gebeten, das Impfbuch des Hundes mit zu bringen und auf Verlangen vorzuzeigen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Hygieneregeln gelten

In diesem Jahr gilt für den Freibadbesuch mit dem Vierbeiner: Auch außerhalb der Becken müssen Hygiene- und Abstandsregeln beachtet werden. Zudem sollten die Besitzer an einen entsprechenden Mund-und-Nasen-Schutz denken. Zum Schutz aller weisen die Stadtwerke Hemer auf die aktuell geltenden Corona-Hygienebestimmungen hin.