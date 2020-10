Die Deutsche Schulsportstiftung als Träger des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia & Paralympics" hat zusammen mit den Kultusministerien der Länder und den am Wettbewerb beteiligten Sportverbänden zum bundesweiten Aktionstag aufgerufen.

Von André Günther

Zu diesem Zweck bereitete jede teilnehmende Schule kreativ und individuell ein Bewegungsangebot, zum Beispiel in Form einer bewegten Pause oder im Rahmen einer Unterrichtsstunde, vor, das die lokalen und von den Schulen selbst verordneten Abstands- und Hygieneregeln berücksichtigte. Ausgestattet wurden alle Schulen im Vorfeld mit „Jugend trainiert“-Paketen, die unter anderem Startnummern samt Namen, Urkunden, Aufkleber und ein Banner enthielten, damit die Schulen – räumlich voneinander getrennt, aber in der Idee vereint – ein sichtbares gemeinsames Signal aussenden konnten.

An der Hemeraner Felsenmeerschule nahmen rund 250 Schüler zum ersten Mal an dem Aktionstag teil, der vom frühen Morgen bis in den Nachmittag lief. „Wir sind sehr froh über das Angebot, denn durch Corona kommen die Schüler kaum noch in Bewegung. Unsere Sporthalle dürfen wir nach wie vor nicht benutzen. Deshalb ist unser Sportangebot auf das Minimalste reduziert“, berichtet Sportlehrerin Christine Cremer voller Sorge.

Laufparcours bewältigen

Zehn Minuten lang absolvierten die Teilnehmer einen Laufparcours mit eingebauten Hindernissen. Schüler und Schülerinnen mit Handicap bekamen dabei Hilfe von Schulkameraden und Integrationshelfern. Umso schöner waren die Reaktionen der Kinder, die den Tag richtig genossen haben. „Sie freuen sich einfach darüber, sich bewegen zu können und in der Gemeinschaft etwas zusammen zu machen. Das stärkt ungemein das Zusammengehörigkeitsgefühl. Einige Kinder waren stolz wie Oskar, dass sie zum ersten Mal eine Urkunde überreicht bekommen haben“, freute sich Christine Cremer über das positive Feedback aller Teilnehmer.

Insgesamt nahmen deutschlandweit rund 1.000 Schulen mit über 100.000 Schülern beim „Jugend trainiert“-Aktionstag teil, darunter auch zahlreiche Schulen aus Iserlohn und Hemer.