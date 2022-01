Hemers Bürgermeister Christian Schweitzer erhielt am Freitag, 7. Januar, königlichen Besuch. Normalerweise hätten die jungen Sternsinger aus der Pfarrei St. Vitus Hemer das traditionelle Kreidezeichen „20* C+M+B+22” zur Segnung des Rathauses angebracht. Doch die Corona-Pandemie hat Veränderungen herbeigeführt, so dass diese Aufgabe von Björn Lahrmann (St. Vitus) übernommen wurde.

Die Sternsinger werden an diesem Wochenende im Stadtgebiet unterwegs sein. Allerdings kontaktlos, was bedeutet, dass sie an den Häusern nicht schellen, sondern den Segen in den Briefkästen hinterlassen werden. Darin enthalten sind ein Aufkleber mit dem Segen für die Haustüren sowie ein Flyer mit weitergehenden Informationen und einer Bankverbindung für Spenden. Die Sternsinger-Aktion unterstützt nämlich seit Jahren das Kinderdorf Cidade da Criança in der Stadt Simões Filho im Bundesstaat Bahía im brasilianischen Nordosten, das Lebenswerk von Pater Beda.