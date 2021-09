HERDECKE. Einen Monat lang, vom 15. September bis zum 15. Oktober, sind alle Interessierten eingeladen, sich an der Befragung online oder bei Aktionen vor Ort zu beteiligen. „Alle, die mitmachen, sind wichtig. Sie machen Bedarfe sichtbar und tragen damit zur Verbesserung der Situation von Frauen und Kindern in jeder einzelnen Kommune und im gesamten Kreisgebiet bei“, werben die Fachfrauen- und Männer für eine breite Beteiligung.

Im Rahmen der geplanten Umsetzung der Istanbul Konvention im Ennepe-Ruhr-Kreis hat sich der Runde Tisch gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt entschieden, über eine Online-Befragung eine Bestandsaufnahme durchzuführen.

Den Link zu der Befragung finden Mitwirkende auf allen städtischen Webseiten im Ennepe-Ruhr-Kreis und auf www.gesine-intervention.de. sowie unter https://umfrage.gesine-intervention.de/index.php/816668?lang=de.

Vor Ort teilnehmen



Darüber hinaus planen die Gleichstellungsbeauftragten zusätzliche Aktionen, bei denen der Fragebogen vor Ort ausgefüllt werden kann. In Herdecke gibt es dazu die Möglichkeit am Donnerstag, 23. September, in der Stadtbücherei von 11 bis 13 Uhr.

Ein weiterer Termin findet am Donnerstag, 30. September, von 10.30 bis 12.30 auf dem Herdecker Wochenmarkt statt. Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Evelyn Koch lädt dann zu einem Informationsstand ein. Gemeinsam mit Christina Schulz von der Frauenberatungsstelle für den Ennepe-Ruhr-Kreis beantworten die beiden Fachfrauen Fragen von Interessierten.

Evelyn Koch fordert dazu auf: „Machen Sie mit, denn Ihre Meinung ist uns wichtig, damit wir gemeinsam noch wirksamer gegen Gewalt gegen Frauen tätig werden können.“ Als kleines „Dankeschön“ erhalten die Teilnehmenden einen Baumwoll-Lebensmittel-Beutel mit dem Slogan „Nachhaltig gegen Gewalt an Frauen“.