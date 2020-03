Die städtischen Einrichtungen Stadtbücherei, Stadtarchiv, Städtische Musikschule (inklusive „JeKits“), die „Wuseloase“, das „Wuselnest“, das Jugendcafé „Fachwerk“, die Schwimmbäder, die Sporthallen und das Brückenprojekt „Kinderbetreuung für Kinder mit Migrationshintergrund“ werden mit sofortiger Wirkung bis zum Ende der Osterferien geschlossen.



Die sogenannte Notbetreuung an Schulen durch das Lehrpersonal wird an den Grundschulen durch den offenen Ganztag und Halbtag seit Dienstag ergänzt. Ab dem heutigen Mittwoch werden nur noch Kinder von sogenannten „Schlüsselpersonen“, die auch in der OGS angemeldet sind, zu den gewohnten Zeiten betreut. Die notwendigen Bescheinigungen der Arbeitgeber müssen bis dahin der Schulleitung vorliegen. Andere Kinder dürfen nicht betreut werden.