Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 5.179 bestätigte Corona-Fälle (Stand Donnerstag, 17. Dezember), von diesen sind aktuell 983 infiziert, 4.103 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 118 gestiegen.



Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet auf dem neuen Rekordwert von 197,15 (188,21).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 88 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 17 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 4 werden beatmet.

Die aktuell 983 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (12), Ennepetal (50), Gevelsberg (88), Hattingen (249), Herdecke (58), Schwelm (96), Sprockhövel (114), Wetter (47) und Witten (269).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (109), Ennepetal (392), Gevelsberg (510), Hattingen (683), Herdecke (368), Schwelm (379), Sprockhövel (247), Wetter (270) und Witten (1.145).

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 3.266 (Vortag 3.196) Personen im Kreis.

Vermelden muss die Kreisverwaltung auch 2 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Verstorben sind eine 89-jährige Hattingerin und ein 50-jähriger Wetteraner. Die Zahl der mit oder an einer Corona-Infektion verstorbenen Menschen ist damit auf 93 gestiegen. Sie kommen aus Breckerfeld (3), Ennepetal (7), Gevelsberg (13), Hattingen (15), Herdecke (29), Schwelm (5), Sprockhövel (7), Wetter (4) und Witten (10).

"In diesen Tagen ist es mehr denn je notwendig, die AHA Regeln zu beachten, die Warn-App zu nutzen und Kontakte so stark wie möglich zu beschränken. Wie dramatisch die Lage ist, das zeigen nicht nur die täglichen Zahlen für Kreis, Land und Bund, das zeigt auch der Blick darauf, wie sich die Lage bei uns in den letzten vier Wochen entwickelt hat", wirbt Krisenstabsleiter Michael Schäfer für Umsicht, Weitblick und Verantwortungsbewusstsein.

Im Vergleich zum 19. November weisen die Daten der Kreisverwaltung ein Plus von 45 bei den Verstorbenen, von 1.963 bei den Infektionen und von 374 bei den aktuell Erkrankten auf. Der Inzidenzwert liegt um 68,8 höher, 51 Menschen mehr liegen im Krankenhaus und die Zahl der in Quarantäne Befindlichen erreicht täglich einen neuen Rekordwert. In den letzten vier Wochen ist die Zahl der Betroffenen um fast 500 gestiegen.

"Zur Erinnerung: Im Frühjahr hatte der Höchstwert bei knapp über 1.000 gelegen, jetzt haben wir mehr als das Dreifache zu bearbeiten", zieht Schäfer einen weiteren Vergleich.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis sind aktuell mehrere Pflegeheime von größeren Corona-Ausbrüche betroffen. Dies sind das Hans-Grünewald-Haus in Gevelsberg, die Einrichtungen St. Josef und St. Mauritius in Hattingen, das Haus am Quell in Sprockhövel sowie das Seniorenhaus Witten-Stockum und das Wittener Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser.

In einigen Schulen befinden sich einzelne Schüler oder Klassen aufgrund von Corona-Infektionen im Distanzunterricht. Auch in manchen Kindertagesstätten im Ennepe-Ruhr-Kreis sind Gruppen oder ganze Einrichtungen geschlossen, weil sich einzelne Kinder oder Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert haben.