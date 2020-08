Ein Blick in das neue Programmheft der vhs Witten I Wetter I Herdecke lohnt sich: 373 Kurse und Veranstaltungen sind bis Ende Dezember 2020 zusammengekommen. Die bunte Mischung reicht von Kursen aus dem Bereich Gesellschaft, Kultur, Politik, Sprachen, Gesundheit, Wellness, Ernährung über Kunst und Kreativität bis hin zu beruflicher Bildung, Medien und Digitales, EDV und berufliche Fort- und Weiterbildung. Die Anmeldephase für alle Kurse hat bereits begonnen.

„Es war eine große Herausforderung, die Kurse in der aktuellen Corona-Situation zu planen. Wir mussten überlegen, welche Veranstaltungen überhaupt durchgeführt werden können, wie viele Kursteilnehmer wir zulassen und welche Räumlichkeiten für die Veranstaltung genutzt werden können“, berichtet Bettina Sommerbauer, Direktorin der vhs. „Gemeinsam mit den Kommunen haben wir sorgfältig geprüft und freuen uns jetzt umso mehr, so ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt zu haben.“ Ganz wichtig: Die Teilnehmer*innen der Kurse sollen sich tagesaktuell auf der Webseite der vhs (www.vhs-wwh.de) zu möglichen Änderungen der Kursplanung informieren. Einzelveranstaltungen sind im neuen Kursbuch ohne Termine abgedruckt. „Diese Veranstaltungen werden erst ca. 3 Wochen vorher terminiert und auf unsere Homepage gestellt“, erklärt Sommerbauer.

Durch Corona hat sich auch im Bereich Digitalisierung einiges verändert. „Wir mussten sehr schnell reagieren und sind einen großen Schritt vorangekommen“, berichtet Michaela Heinl von der vhs. Bereits seit Juni gibt es ein Online-Format im Bereich Gesellschaft, Politik und Kultur: Die Veranstaltungsreihe „vhs.wissen live“. In Kooperation mit anderen Volkshochschulen in Deutschland bietet die Reihe digitale Vorträge und Diskussionsmöglichkeiten mit hochkarätigen Referent*innen zu Fragen unserer Zeit. Informationen zur Anmeldung für „vhs.wissen live“ gibt es online unter: www.vhs-wwh.de.

Im Bereich Sprachen können Interessierte aus 128 Kursen und Veranstaltungen und insgesamt 18 Sprachen einen Wunschkurs wählen. Zudem werden Wochenendkurse angeboten, bei dem die Teilnehmer*innen einen Einblick in die Sprache und Kultur des Landes erhalten. Interessierte können sich individuell beraten lassen, welcher Sprachkurs für sie passend wäre. Im Seminarzentrum in Witten-Annen findet die Beratung am Mittwoch, den 26. August 2020 und Dienstag, den 01. September 2020, jeweils von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr und in Herdecke im Multifunktionsraum des Rathauses am Montag, den 24. August 2020 von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr statt. Für diese Termine ist keine Voranmeldung nötig.

Das Herbstsemester bietet 133 Kurse zu den Themen Entspannung, Bewegung und Körpererfahrung statt. Besonders beliebt ist das vielfältige Yoga-Angebot mit diesmal insgesamt 68 Veranstaltungen, in denen verschiedene Yogastile im Yogarium der vhs gelehrt werden (u. a. Hatha Yoga, Yin Yoga, Aerial-Yoga). Im Rahmen der psychischen Gesundheitsprävention gibt es einen neuen 9-Wochen-Kurs „MBSR Achtsamkeitstraining“. Das Konzept der Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) wurde vor mehr als drei Jahrzehnten von Professor Jon Kabat-Zinn in den USA entwickelt und ist als wirksames Mittel zur Stressreduktion weltweit anerkannt. Weiterhin neu: „Grenzen setzen“, ein Kurs, in dem die Teilnehmer*innen lernen, sich selbst zu schützen, um stressfreier zu leben.

Der Ernährungsbereich ist ausgerichtet auf aktuelle Trendküche und internationale Küche.

Ein Schwerpunkt diesmal: Die Vegetarische und vegane Küche (z. B. Buddha Bowls, Herbstliche Aromaküche, Vegetarisches aus 1001er Nacht, Vegetarische und vegane Gerichte „für Berufstätige“ und für „Einsteiger“ sowie ein Kurs zum vegetarischen Weihnachtsmenü. In der Rubrik der länderspezifischen Küche bietet die vhs u. a. Kochkurse zu dem Themen Kanaren, Italien, Irland, Äthiopien und Kuba an. Weitere Highlights sind „Geräucherte Lebensmittel“, „Goethes Lieblingsgerichte“ oder das „Weihnachtsmenü de luxe 2020“.

Wer Rat und Unterstützung bei der beruflichen Bildung sucht oder sich zum Thema Medien und Digitales weiterbilden möchte, findet im neuen Programm ein vielseitiges Angebot. So wird das Blended-Learning Seminar „Einführung in das Web 4.0“ angeboten, das sowohl vor Ort im Seminarzentrum als auch online über die vhs.cloud stattfindet. Das Seminar macht die Teilnehmenden mit der vhs.cloud, dem Lernportal der Volkshochschulen, vertraut und vermittelt Medienkompetenz für das Internet und Soziale Medien. In der Veranstaltung „Digital in Kontakt bleiben: Ein Kurs für Junggebliebene“ geht es um neue Medien im Austausch mit Freunden, Familie und bei der Vereinsarbeit. Eine Vielzahl von Kursen rund um Smartphone und Tablet bringt vor allem älteren Menschen die Nutzung der digitalen Möglichkeiten näher.

In diesem Semester gibt es auch wieder eine bunte Auswahl an Zeichen- und Malkursen. Außerdem bietet die vhs Fotokurse sowie Workshops zum Thema Handlettering und Gold- und Silberschmieden an.

Anmeldung

Persönliche Anmeldungen sind im Seminarzentrum Witten-Annen jeweils montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 08.30 Uhr bis 15.00 Uhr möglich. Schriftliche Anmeldungen werden jederzeit online über die Homepage oder mit Anmeldekarte per Post entgegengenommen.