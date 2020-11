Die Mont-Cenis-Gesamtschule lädt in diesem Jahr zu persönlichen Besuchstagen von Mo. 14. bis zum Do. 17. Dezember ein, denn aufgrund der Corona-Pandemie darf kein Tag der offenen Tür stattfinden. Die MCG bietet daher Eltern und Kinder der vierten Klassen an, sich persönlich über das Angebot der MCG zu informieren und die Schule bei einem Rundgang und Gesprächen kennenzulernen. Termine können unter der Telefonnummer 02323-162669 vereinbart werden. Ab dem 05. Dezember 2020 sind auf der Homepage der Schule auch Infofilme zum Angebot der Schule zu sehen. www.mcg-herne.de