Herne-Baukau

Baukau, ein sehr alter Stadtteil, teilweise unmittelbar am Rhein-Herne-Kanal gelegen mit seiner einst sehr beliebten Naherholungszone, verliert seit Jahren an Wohnqualität.

Müll und Lärm haben in Baukau ihr Zuhause gefunden!

Müllecken – und Abstellflächen gehören hier zum Tagesgeschäft.

Herne-Baukau ein Stadtteil der in wenigen Monaten seine letzten großen Freiflächen durch Wohnbebauungen verlieren wird steht seit Jahren als schneller Müll- und Fahrzeugentsorgungsstandort im Rampenlicht seiner Anwohner.

Hier feiern in wenigen Tagen Fahrzeuge bereits ihre zweijährige Standzeit.

Starker Anstieg an Umweltbelastungen

Des Weiteren sorgt die unerwartet hohe Auslastung im Straßenverkehr seit Monaten, bedingt durch die marode und nur noch eingeschränkt befahrbare Autobahnbrücke (BAB 43) über den Rhein-Herne-Kanal für unzumutbare Belästigungen an Lärm und Umweltverschmutzungen.

Hier zeigt sich wie man Anwohnern ihre einst so liebgewonnene Wohngegend bewusst durch Bebauungspläne aber auch durch unerwartet marode Verkehrsverbindungen zerstört und was macht die Kommunalpolitik?????

Leider hat Herne Politiker deren Taten klar beweisen, dass ihre Worte nichts wert sind!!!